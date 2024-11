Herramientas para el autocuidado del docente

Las presiones y exigencias son cada vez mayores y las condiciones no siem­pre son las ideales. Es por esto que los docentes deben adquirir herramientas para su autocui­dado asegurando el equilibrio y su bienestar.

El bienestar del docente no solo es importante para su vida per­sonal, sino también impacta en la calidad de la enseñanza que brinda a sus alumnos. Cuando nos sentimos mejor, somos meJores.

En primer lugar, es importante reconocer el impacto del estrés acumulativo. Cada día surgen diferentes situaciones y tensio­nes en el aula, en el patio del colegio, en la vida personal. Si estas situaciones y tensiones no se manejan adecuadamente, pueden generar estrés que se van acumulando. A lo largo del tiempo, esto puede tener efectos negativos sobre la salud física y mental. Por ello es importante reconocer y ser conscientes de cómo el estrés se manifiesta en uno mismo para poder actuar en concordancia.

Algunas herramientas para el autocuidado

1. Establecer límites claros: sabemos que el trabajo de un do­cente no termina al final de una clase, sin embargo, esta labor no debe extenderse indefinidamente. Es crucial aprender a estable­cer ciertos límites claros y tener tiempo para descansar, desco­nectarse del trabajo y conectarse con uno mismo, la familia, los amigos. Esto no solo mejora el bienestar personal, sino además la eficiencia en el trabajo.

2. Ocio: es vital tener actividades fuera del trabajo que ayuden a desconectarse. Ya sea un pasa­tiempo, practicar deporte, pasar tiempo con seres queridos ayu­dan a recargar energías y aportan una perspectiva más equilibrada de los desafíos diarios.

3. Relaciones personales: somos seres sociales, necesi­tamos de los demás. Invertir tiempo y cuidar de nuestras amistades y familiares es clave para el bienestar emocional.

4. Técnicas de bienestar mental: existen varias técnicas que per­miten reducir el estrés, mejorar la concentración y fomentar un estado de calma como la medita­ción, el mindfulness, ejercicios de respiración, yoga, etc.

5. Apoyo entre docentes y con profesionales: la tarea de la docencia no la hace una persona sola. Es importante crear redes de apoyo entre colegas, donde sea posible compartir las expe­riencias y estrategias, buscar soluciones, apoyarse. El docente siempre es un modelo por seguir. Los alumnos no solo aprenden lo que se les dice, sino por sobre todo lo que ven, cómo actuamos.

Cuando el docente cuida de su bienestar, también está enseñando la importancia de desarrollar habilidades para gestionar el estrés y buscar el bienestar. Los alumnos también enfrentan desafíos y se benefician si pueden observar el autocuidado en sus docentes.

Si el docente se encuentra físi­ca, mental o emocionalmente agotado, no puede enseñar. Su bienestar es el cimiento de una educación de calidad. Cuidar de nosotros mismos es el primer paso para cuidar de los demás.