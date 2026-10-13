Los primeros gobiernos independientes

Desde 1776, la provincia de Paraguay había quedado integrada al Virreinato del Río de la Plata, y sujeta al centralismo que ejercía Buenos Aires como capital. Por esta razón, los cambios que ocurrieron en Buenos Aires en 1810 afectaron directamente a la provincia del Paraguay, que en muy poco tiempo tomó la firme determinación de ser independiente. Luego de las batallas de Paraguarí y Tacuarí se aceleraron los procesos que desembocaron en la independencia del Paraguay.

Una reunión, una intimación y el primer paso a la independencia

La junta de Buenos Aires había intentado en vano que Paraguay se someta a su poder; enviando en misión a José de Espínola y luego a un ejército al mando de Manuel Belgrano, que no lograron someter a la entonces provincia del Paraguay. En medio del conflictivo escenario, los portugueses desde Brasil ofrecieron ayuda al gobernador español Bernardo de Velazco para sostener el gobierno colonial. Por esta razón, los patriotas paraguayos decidieron adelantar el plan revolucionario. La noche del 14 y la madrugada del 15 de mayo de 1811, mientras Pedro Juan Caballero tomaba los cuarteles, Vicente Ignacio Iturbe presentó una nota de intimación al gobernador español Velazco para que este permitiera la participación de dos diputados paraguayos en el gobierno y a pesar de una primera respuesta negativa, los cañones que apuntaron después a su casa lo convencieron.

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14 y 15 de mayo, nuestro primer gobierno patrio… una estrategia política

Este primer gobierno transitorio fue una estrategia política para dar lugar a un verdadero gobierno criollo. Así es que se conformó un triunvirato en el que continuó —por muy poco tiempo— el gobernador Velazco, junto con el Dr. Francia y Juan Valeriano Zeballos. El gobernador español fue destituido de este triunvirato el 9 de junio para poder dar el siguiente paso y convocar un congreso nacional para decidir cuál será la forma de gobierno a ser adoptada.

17 de junio, Primer Congreso Nacional y la Junta Superior Gubernativa

Solo habían pasado un mes y días, cuando el 17 de junio de 1811 se reunió el Primer Congreso Nacional. En medio de los debates por la forma de gobierno que se debería adoptar, algunos consideraban seguir bajo la sombra de la monarquía española, se impuso la idea del Dr. Francia. Finalmente, y luego de varios días de discusiones, el 23 de junio se estableció conformar una Junta Gubernativa, que fue presidida por el líder militar de la Revolución: El brigadier Fulgencio Yegros, y fueron vocales de esta Junta José Gaspar Rodríguez de Francia, Pedro Juan Caballero, Juan Francisco Bogarín y fue secretario de esta junta Fernando de la Mora.

Dos actos importantes se destacan de entre muchos logros de esta junta, una es la Nota del 20 de julio de 1811, donde la Junta de Paraguay comunicó formalmente a la Junta de Buenos Aires que el Paraguay se gobernaría a sí mismo. Otro hecho destacado es el tratado del 12 de octubre de 1811, un pacto de amistad, comercio y alianza defensiva con la Junta de Buenos Aires, reconociendo de hecho la autonomía paraguaya en pie de igualdad.

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