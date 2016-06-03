Weekend
Objetos coleccionables

El domingo se habilitará la segunda feria de objetos coleccionables organizada por Feriaparaguay.com. A partir de las 11:00, en Marketplace (España 2621 c/ Sacramento) se reunirán más de veinte expositores y coleccionistas de distintas partes del país.

Habrá exhibición de vehículos y motocicletas en la explanada del estacionamiento y en el interior del edificio se expondrán discos de vinilo, botellas y vasos de cerveza y bebidas en general; historietas (incluyendo mangas japoneses), figuras de acción y personajes de animes, monedas, estampillas y todo objeto coleccionable. Los estands estarán habilitados para venta y cambios y sus expositores podrán evacuar toda consulta. La feria ha sido declarada de interés turístico por la Secretaría Nacional de Turismo.