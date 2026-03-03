Guerra en Medio Oriente: ¿va a subir el precio del combustible en Paraguay?

El ministro de Industria y Comercio relató que ya se registró un aumento de hasta el 20% en el petróleo luego de que se desatara la crisis en Medio Oriente.

“Ya hemos visto unas reacciones iniciales del mercado del petróleo, está entre 16 y 20% por encima, lo cual hace que el resto del encadenamiento productivo suba también”, señaló.

Además, detalló que el incremento ya se refleja en los derivados que importa Paraguay. “Es una realidad de que los precios internacionales del gasoil y de la nafta han subido. Nafta en un 40% y gasoil en un 14%”, precisó.

No obstante, aclaró que aún no se tomará una decisión apresurada sobre ajustes locales. “Estamos en miras de una posible suba, pero no queremos ser irresponsables todavía en dar una opinión certera sin antes tener en cuenta el stock y algunas otras variables”, afirmó.

Descartan desabastecimiento de combustible

El ministro aseguró que, en esta primera evaluación, no existe riesgo de faltante de combustibles en el país. “Problemas de desabastecimiento no vamos a tener, esa era la primera y principal preocupación”, sostuvo.

Explicó que el Ministerio mantiene contacto permanente con Petropar para analizar la disponibilidad actual. “Vamos a hacer un inventario de todo lo que está en tránsito hoy, que es importante porque es materia prima que ya tiene Paraguay en su haber. Y también entendemos que el stock que tiene Petropar es bastante cuantioso”, agregó.

Tensión geopolítica y por qué impacta en el combustible

En otro momento, el ministro explicó que uno de los factores que presionan al alza los precios es la situación en el Golfo Pérsico. “El estrecho de Ormuz está cerrado en un 85% por precauciones de seguridad en el Medio Oriente”, indicó Riquelme, en referencia al paso estratégico por donde circula gran parte del petróleo mundial.

“Paraguay es un tomador de precio, es importador prácticamente neto de la materia prima para hacer el combustible”, recordó.

Además, mencionó otras variables en juego, como el control estadounidense sobre el petróleo venezolano tomado por Donald Trump y la política internacional hacia países aliados.

En ese sentido, destacó las buenas relaciones actuales con el presidente estadounidense.

Alternativas para Paraguay

Consultado sobre eventuales alternativas de abastecimiento, el ministro admitió que existen varias posibilidades que serán estudiadas, pero evitó adelantar definiciones.

Añadió que se trata de un proceso dinámico. “Esto es algo que va a ir evolucionando en el día y en esta semana creo que vamos a escuchar muchas noticias”, señaló.

