Detección precoz para un tratamiento oportuno

El doctor Víctor Rodolfo Vert Gossen, médico de consultorio de la Clínica RapiDoc y miembro de la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar y del Círculo Paraguayo de Médicos, mencionó entre los principales factores de riesgo el hereditario y la exposición ambiental.

No obstante, destacó también otros factores como la ingesta excesiva de alcohol, la dieta, la edad, el tabaquismo, la obesidad, exposición a la radiación, gérmenes infecciosos, falta de actividad física entre otros.

“Uno de cada tres casos se podría haber evitado. Es por ello que se recomienda realizar pruebas de detección precoz, aplicarse la vacuna contra el virus del papiloma humano y contra la hepatitis B”, comentó el especialista.

Atención temprana asegura el tratamiento pertinente

El doctor Vert Gossen aseguró que es sumamente importante una atención temprana del cáncer, ya que así se garantiza un mejor pronóstico, tratamiento y cura de la enfermedad.

“Lo recomendable es realizarse estudios una vez al año”, subrayó el médico.

El especialista precisó que las mujeres deben realizarse controles de papanicolau, colposcopía y ecografía mamaria incluso antes de los 35 años en tanto que a partir de los 40 años, realizarse también una mamografía y estudio de lunares en piel.

En el caso de los hombres, aconsejó un estudio de próstata a partir de los 40 años.

Hábitos saludables para prevenir el cáncer

Además de los estudios regulares, el doctor Vert Gossen comentó que son varios los hábitos saludables que ayudan a la prevención del cáncer. Citó, por ejemplo, la actividad física de manera regular, el consumo de frutas y verduras además de consumir mucho líquido.

"En RapiDoc se ofrece una amplia gama de servicios como realización de papanicolau y colposcopía. Además, tamizaje de estudios laboratoriales, como lo son los marcadores tumorales y el estudio de antígeno prostático específico en sangre para próstata, control de enfermedades no transmisibles, control de lunares a través de la consulta con especialistas dermatólogos y seguimiento continúo de los pacientes", dijo.

