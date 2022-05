Asucom trae lo nuevo en radiocomunicación y videoseguridad de Motorola Solutions

“En estos dos años que no nos vimos, quizás un poco silencioso, trabajando por Zoom, la compañía Motorola continuó invirtiendo y tal es así que hoy tiene, no una, no dos, sino más de tres novedades para mostrarnos”, anunció Guido Vázquez Filippini, gerente general de Asucom, distribuidor de Motorola Solutions para el Paraguay desde 1999 y con una importante cartera de soluciones implementadas para clientes públicos y privados de los más diversos rubros.

“El R7 es una evolución tecnológica de nuestra línea de productos de más alto nivel de MotoTrbo, que incorpora funcionalidades actuales y nos permite prepararnos para funcionar futuramente, como por ejemplo transmitir mayor cantidad de datos, porque son sistemas digitales. La digitalización nos ha permitido, además de digitar la voz y hacerla en forma más precisa, más clara, porque al reconstruirla se reconstruye perfectamente, y hacer que el usuario del otro lado entienda bien lo que se está diciendo, sin esa famosa fritura y ruido de fondo, también la posibilidad de hacer datos, transmitir el geoposicionamiento de la persona o del vehículo, trasmitir una huella digital, una imagen. Por ejemplo, con el ION hemos hecho pruebas de una búsqueda de una persona a través del reconocimiento facial o de su huella digital o una búsqueda a base de datos a través de un documento, un DNI o cédula de identidad”, destacó Alberto Iglesias Paiz, director de canales para el territorio sur de Latinoamérica de Motorola Solutions.

Estas radios permiten al cliente todos estos servicios en un solo dispositivo. “Todo dentro de un dispositivo robusto, que aguante la lluvia, los golpes, todo ese tipo de trabajo rudo que requiere este tipo de soluciones”, detalló Iglesias.

El encuentro contó con la participación de Rodrigo Pombo Cabral, consultant product planning de Motorola, quien presentó los nuevos lanzamientos de radios: ION y R7; y Nicolás Coronel, sales engineer para el Cono Sur de Latinoamérica de Avigilon, quien abordó las soluciones de vídeo inteligente y control de accesos en infraestructura crítica.

En cuanto a video, Iglesias mencionó un caso para ilustrar el uso de las cámaras. “En un shopping se pierde un niño, entonces el operador puede ingresar las características, como jeans azules, una chaqueta o remera verde y el pelo morocho y todas las cámaras del sistema del shopping trae al operador distintas personas que han tenido esas características. Inmediatamente puede saber dónde está ese niño y hacer un recorrido de ese niño por dónde estuvo los últimos 10, 15 minutos y poder encontrarlo”, explica.

Las soluciones que fueron presentadas responden al panorama actual de seguridad pública y empresarial que se encuentra en constante avance, integrando diversas fuerzas de trabajo y equipos interfuncionales que necesitan herramientas flexibles, para colaborar de forma sencilla y eficaz en diferentes redes, dispositivos y aplicaciones.

Con este encuentro, Asucom S.A. y Motorola Solutions renovaron el compromiso de la marca con el mercado paraguayo en el que es líder en preferencia desde hace varias décadas gracias a la confianza de sus clientes.