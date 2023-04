Alianza entre Amén Argentina y Cielito de Paraguay

Cielito fue fundada por Rodolfo Gómez (CCO) hace 1 año cuatro meses y atiende unas 15 marcas locales y globales. La agencia abrió recientemente Cielito Media (media buying) y forma parte de PM Hub, el grupo de comunicación de mayor crecimiento del país, conformado por unas 10 empresas, entre ellas Insider (medios), Alpha + (digital), Audimedia (la única auditora de medios de Paraguay), Quanticom (tecnología publicitaria), Markelier (atelier de marcas), PMG (central de ventas), PM (agencia de medios integral) y otras empresas dedicadas a la comunicación comercial, con más de un centenar de colaboradores y unos 120 clientes top de categoría del país.

De esta manera, Amén y Cielito están ligados al holding publicitario líder en Paraguay que, además, es representante exclusivo en el país de todas las señales de Disney, entre ellas, ESPN, Fox, Natgeo y Disney+.

Entre Amén Argentina y Cielito Paraguay se desarrollan conceptos y estrategias creativas para varias marcas líderes de los dos mercados, como Laboratorios Raffo, Aerotina, Regulip, Nestle Health, la Serenísima, Grupo Uniber, Refinor, Uretek, Grupo Passus, NL Lab , NGO, Tokyo, Fiat, Punto Farma, Empa, Pollos KZero, Lácteos Doña Angela, Urbana FM, Superspuma, Fortín y JVC, entre otras.

La Dirección General Creativa estará a cargo de Sergio Pollaccia, quien lidera Amén Argentina, y Rodolfo Gómez, y la Planificación Estratégica por Eduardo Pando Fagundes.

Pollaccia es uno de los creativos más reconocidos de su generación y en la región. Fue jurado y disertante en varias ediciones del Cannes Lions Festival y presidente del Jurado Print Category en el Young Lions. Es ganador de más de 450 premios a nivel internacional.

Gómez es un renombrado director creativo de Paraguay y ex socio fundador de Kausa Havas, con más de un centenar de reconocimientos en festivales locales y mundiales en su haber, incluido el Cannes Lions, FIAP Awards, FOMLA Festival of Media, El Ojo de Iberoamérica y otros. Fue elegido director creativo del año en dos ocasiones por el Festival Tatakuá, además de ser socio fundador y ex presidente del Círculo de Creativos del Paraguay.

“Tocar el cielo con las manos nunca estuvo tan cerca. Nada mejor dicho y más en este momento en que vivimos un tiempo en el que las alianzas y acuerdos deben fluir con la mejor energía para que las marca sientan aún más confianza en la comunicación y más acercamiento con el consumidor y público en general”, expresó Pollacia.

Por su parte, Gómez declaró: “Abrimos Cielito con la ambición de no ponernos ningún límite, bajo la premisa de crear un ecosistema de honestidad brutal con el equipo y los clientes, donde las ideas fluyan desde la confianza y el rigor de proponernos alcanzar lo imposible. Esta alianza con Amén es el primer check de un lindo camino que estamos recorriendo desde hace poco más de un año. Y parafraseando a ambas marcas, ojalá vengan más bendiciones”.

“Estamos siendo testigos de uno de los momentos más cambiantes de la humanidad y el mundo exige la mejor comunicación, el máximo impacto, la más alta eficiencia y la creatividad en su máxima expresión para enfrentar a un nuevo público, en un nuevo mundo y que está en nuevos medios”, concluyó Pollaccia.