Tigo: Atención, no caigas en páginas falsas

Por ello, la empresa telefónica brinda algunos consejos para identificar estos intentos de estafa.

Los mensajes usualmente llegan mediante un correo o número no oficial de la empresa, el mismo suele contener un enlace que lleva a un sitio web falso que imita la identidad visual de Tigo.

Asimismo, en estas páginas falsas, con frecuencia, solicitan datos sensibles, como número de tarjeta, CVV y fecha de vencimiento.

En este tipo de casos, no se debe ingresar ningún dato y tampoco se debe dar clic al enlace sospechoso.

Asimismo, Tigo recuerda a sus clientes que la compañía nunca pedirá datos bancarios mediante mensajes ni formularios externos.

Por ello, ante la recepción de un mensaje sospechoso se insta a los usuarios a no responder, no brindar su información personal y reportar el texto como spam o mensaje no deseado.

Igualmente, ante cualquier duda pueden comunicarse con la empresa.