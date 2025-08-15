Zulia SA: 32 años liderando el sector de equipamientos con calidad y confianza

Detrás del origen de Zulia SA está la inspiración de Carlos Ramón Pérez, quien vio la oportunidad de acercar electrodomésticos a una localidad agrícola-industrial que carecía de acceso a estos bienes bajo modalidad de crédito. Su yerno, el ingeniero agrónomo Pablo Núñez, y Gloria Pérez de Núñez materializaron el sueño con la apertura de Electrodomésticos Campo 9, un pequeño local con apenas unos pocos artículos.

Consolidación, expansión e identidad

La perseverancia y el trabajo constante permitieron que, en 1996, la empresa adquiriera su primer local propio y adoptara el nombre de Electrodomésticos Zulia, en honor a la familia fundadora. A partir de allí, la compañía diversificó su portafolio hacia muebles, electrónica y motocicletas, ampliando su alcance y afianzando su reputación por una atención cercana y personalizada.

Con los años, Zulia SA continuó expandiéndose. En 2002 incursionó en la comercialización de motocicletas y, en 2007, abrió sucursales en San José de los Arroyos y Tembiaporã. Su consolidación formal llegó en 2008 al convertirse en Sociedad Anónima e inaugurar un moderno showroom en Juan Eulogio Estigarribia. Entre 2010 y 2023 sumó sucursales en Coronel Oviedo, Raúl A.Oviedo, 3 de Febrero y María Auxiliadora, alcanzando 14 puntos de venta distribuidos en todo el país.

Cultura organizacional y compromiso social

Desde su fundación, la empresa mantiene una identidad cristiana que se refleja en su cultura laboral. Cada día, los empleados inician la jornada con una oración, reforzando la unidad y el propósito común. Además, la empresa sostiene una activa responsabilidad social mediante apoyo a comedores infantiles y parroquias locales.

En 2016, la inauguración de un nuevo edificio central en Juan Eulogio Estigarribia simbolizó la firmeza de su crecimiento y liderazgo sectorial. Paralelamente, la compañía emprendió proyectos en el sector ganadero con las estancias Mbururú y Tacuarilla en la zona de Coronel Oviedo, fomentando la producción rural y el desarrollo local.

Un modelo de gestión austeridad y cercanía

La historia de la compañía está marcada por la administración responsable y la reinversión constante de utilidades, sin depender de herencias o financiamiento bancario. “Aprendimos que para sostener una empresa hay que vivir de lo justo, trabajar afuera para mantener a la familia y dejar que las ganancias de la empresa se reinviertan”, señaló Pablo Andrés Núñez, CEO de Zulia SA.

La construcción de una cultura organizacional humana, austera y con foco en el cliente fue un proceso gradual y orgánico, caracterizado por la honestidad y el ejemplo como guías en la gestión diaria y la transición generacional.

Innovación y diversificación en productos

La compañía ofrece una gama completa de artículos para el hogar y empresas, incluyendo electrodomésticos, muebles, tecnología, informática, instrumentos musicales y motocicletas. El catálogo se adapta a las necesidades de familias y negocios, abasteciendo desde oficinas y emprendimientos gastronómicos hasta peluquerías y comercios diversos. La atención personalizada, el servicio postventa y el respaldo de marcas nacionales e internacionales distinguen la propuesta de valor de la empresa.

Red de sucursales y expansión digital

Con 14 sucursales distribuidas estratégicamente, la empresa genera empleo directo para más de 140 personas y atiende a aproximadamente 50,000 clientes activos. Su casa central y showrooms en Juan Eulogio Estigarribia, además de puntos en Coronel Oviedo, San José de los Arroyos, Caaguazú, Tembiaporã, Nueva Toledo, Raúl A. Oviedo, entre otros, aseguran cobertura nacional y cercanía con las distintas comunidades.

Zulia SA también apuesta a la transformación digital, invirtiendo en canales de venta online, redes sociales y atención multicanal para optimizar la experiencia de compra. La actualización de su plataforma de ecommerce es un objetivo estratégico que refuerza la innovación dentro de la compañía.

Compromiso con la comunidad y promociones

La empresa mantiene un fuerte vínculo emocional con sus clientes a través de campañas anuales como las del Día de la Madre y del Padre, que incluyen promociones, sorteos y premios para decenas de familias.

De hecho, en agosto, con motivo del Día del Niño, la firma presentó la campaña “Pequeños gigantes”, que ofrece premios como bicicletas, tablets, juguetes tecnológicos y productos lúdicos para homenajear a los más pequeños.

Además, la compañía impulsa campañas de concientización como el Octubre Rosa, contribuyendo al bienestar de sus colaboradores y la comunidad.

Perspectivas y misión futura

Al llegar a su 32° aniversario, Zulia SA reafirma sus valores de humildad, gratitud y fe. Sus objetivos futuros se centran en consolidar lo alcanzado, expandirse sosteniblemente, mejorar procesos digitales, generar empleo y fortalecer la relación con sus clientes.

Con raíces sólidas y una visión puesta en la innovación constante,la empresa encara el futuro manteniendo la esencia que la hizo crecer: ser una empresa cercana, comprometida y humana, al servicio de las familias paraguayas.

Para conocer más acerca de la compañía, las personas interesadas pueden ingresar a la página web www.zuliasa.com.py.