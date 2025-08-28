Audi quattro Cup 2025: golf amateur en el Club Centenario

Más de 200 golfistas amateur participaron en la competencia, que cada año reúne a los mejores exponentes de este deporte con el objetivo de clasificar a la gran final mundial, a realizarse del 21 al 25 de noviembre en Muscat, Omán.

Considerado el torneo amateur de golf más importante del mundo, el Audi quattro Cup combina deporte, precisión y trabajo en equipo, valores que identifican a la marca Audi a nivel global.

Desde su fundación en 1991, ha alcanzado cifras que lo consolidan como referente: más de 70.000 jugadores participan anualmente en 600 torneos disputados en 38 países.

Durante su 35ª edición, la serie mantiene su vigencia y atractivo entre golfistas y marcas de prestigio.

En Paraguay el torneo es organizado por Diesa, importador exclusivo de Audi, junto con el Club Centenario, institución que nuevamente albergó la competencia en su calendario deportivo.

La pareja ganadora de la fase local representará al país en la final internacional, que se disputará en uno de los escenarios más reconocidos del golf mundial.

Más allá de la competencia, la iniciativa refuerza el posicionamiento de Audi como marca prémium y crea un espacio de encuentro con clientes y aliados estratégicos.

Con tres décadas de trayectoria, el Audi quattro Cup se consolida como una plataforma global que une deporte, innovación y relaciones empresariales.

De hecho, el torneo trajo consigo importantes ventajas comerciales para los golfistas, pues tuvieron la posibilidad de acceder a ventajas en la compra de su próximo Audi y numerosos premios.