Amandau celebra la edición N°15 del Día Nacional del Helado Gratis

Este año, la acción busca superar la barrera de los 6 millones de helados regalados a lo largo de su historia, consolidándose como uno de los eventos de marca más grandes y esperados en Paraguay.

“El Día Nacional del Helado Gratis es un gesto de gratitud hacia nuestros consumidores, un día para compartir felicidad y reforzar la filosofía de nuestros fundadores de que el helado sea accesible para todos”, expresó Bianca Lavia, gerente de Marketing de Amandau.

Un aporte social y comunitario

La iniciativa refleja el compromiso de la marca con la comunidad. Actualmente, Amandau es una industria que da empleo directo a más de 200 personas, lo que significa que cientos de familias crecen junto a la compañía. Además, la marca apuesta por materias primas locales y por insumos importados de alta calidad, fortaleciendo la cadena de valor nacional.

Pero el impacto de Amandau no se mide solo en números, sino también en creatividad: detrás de cada producto hay un equipo de talento paraguayo que desarrolla recetas originales, pensadas para los gustos del consumidor local pero con estándares internacionales, afirman desde la empresa.

Además, ese conocimiento permitió a la empresa exportar sus creaciones a mercados tan exigentes como el brasileño, demostrando que la innovación hecha en Paraguay puede conquistar paladares fuera de nuestras fronteras.

“Detrás de cada helado hay una industria que genera empleo, apuesta al talento paraguayo y sostiene una red de franquiciados y proveedores locales. Ese es el verdadero impacto de Amandau en la comunidad”, destacó Lavia.

Liderazgo y reconocimiento

Con más de 50 años de trayectoria, Amandau ha sido reconocida como la marca de helados Top of Mind durante 14 años consecutivos, consolidándose como la más recordada por los paraguayos.

En 2025, la compañía fue además distinguida como Top Seller en supermercados, reafirmando su liderazgo no solo en recordación, sino también en preferencia de compra.

Proyección regional

La solidez alcanzada en Paraguay permitió a Amandau dar un paso histórico: la expansión a Brasil. Este año la marca abrió su primera franquicia en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, y en setiembre realizará allí también la primera edición del Día del Helado Gratis en Brasil, llevando la tradición paraguaya a un mercado altamente competitivo y exigente, donde el público ya demostró su gusto por las recetas creadas en Paraguay.