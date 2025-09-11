Trébol regaló 2026 packs albirró por la clasificación

El punto más impactante de la jornada fue la instalación de un vallado intervenido con un cartel gigante construido íntegramente con packs de la edición especial. Gracias al diseño exclusivo de la Leche Trébol Albirroja, con sus dos caras, una blanca y otra roja, se formó un enorme mosaico con los colores de la Selección, que se convirtió en el corazón del festejo y en una postal inolvidable de la clasificación.

La leche Edición Limitada Albirroja no es solo un homenaje, sino también un fenómeno de alcance nacional: se fabricaron más de 6.000.000 de packs, que ya están disponibles en góndolas de todo el país, acompañando la ilusión de cada paraguayo en este histórico momento.