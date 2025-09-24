Ferropar: 44 años como referente en la construcción

Consolidándose como un referente clave en el rubro de la construcción en Paraguay, Ferropar celebra su 44° aniversario. La compañía ha construido su trayectoria sobre tres pilares fundamentales: la innovación en servicios, la cercanía con sus clientes y las alianzas estratégicas que potencian su propuesta de valor.

Uno de los hitos más importantes de su historia fue la incorporación del servicio de corte y doblado de acero, un proceso que optimiza tiempos, reduce desperdicios y garantiza mayor precisión en las obras. Este diferencial ha convertido a Ferropar en un aliado estratégico para constructoras, ingenieros y proyectistas que buscan eficiencia y calidad en cada etapa del desarrollo.

Otro punto destacado ha sido la apertura de sucursales en ubicaciones estratégicas, lo que permite ofrecer respuestas rápidas y mantener cercanía con los proyectos en distintas regiones del país. A esto se suma la alianza con marcas internacionales de primer nivel, como HILTI y Forsa, que enriquecen su portafolio con soluciones integrales para la construcción.

Actualmente, su oferta incluye varillas conformadas, acero cortado y doblado, encofrados monolíticos y herramientas especializadas que respaldan su compromiso de brindar productos confiables y de alto valor.

De cara al futuro, Ferropar apuesta fuertemente por la digitalización y la sostenibilidad. Está incorporando herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de pedidos, asegurar la trazabilidad del material y agilizar la comunicación con sus clientes.

Al mismo tiempo, la compañía mantiene firme su compromiso con el desarrollo sostenible, entendiendo que la innovación y el respeto al medioambiente son claves para acompañar el crecimiento del sector construcción.

El 44º aniversario también es ocasión para destacar la alianza con VMA SA, la única industria siderúrgica del Paraguay, especializada en la producción de varillas de acero conformadas y laminadas en caliente. Con más de siete años de trayectoria, VMA se ha consolidado como un referente de calidad y confiabilidad, exportando incluso a países vecinos y aportando a la construcción de una industria nacional más sólida.

En esta celebración, Rodrigo Sánchez, director comercial de VMA, felicitó a Ferropar por sus 44 años de compromiso y visión, destacando la importancia del trabajo conjunto: “son parte esencial de nuestra historia y crecimiento, y valoramos profundamente el esfuerzo compartido para construir un país con más industria nacional y productos de calidad. ¡Vamos por muchos años más de éxitos compartidos!“.

Con 44 años de trayectoria, Ferropar ratifica su posición como socio estratégico del rubro, mirando hacia adelante con la misma convicción que lo convirtió en un pilar de confianza para la industria paraguaya.