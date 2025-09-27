Alianza estratégica entre Tigo Business y Cloudflare

El evento Impulsando la resiliencia digital: conectividad y seguridad reunió a referentes del sector tecnológico y clientes corporativos de todo el país para presentar las capacidades conjuntas que ambas compañías pondrán al servicio del ecosistema empresarial nacional.

“Tenemos un compromiso claro: brindar soluciones que acompañen el proceso de transformación de las empresas. Sabemos que hoy cada decisión tecnológica impacta en la seguridad, la continuidad y la eficiencia de sus operaciones. Por eso, esta alianza llega para ofrecer soluciones robustas, con el respaldo de una red global como la de Cloudflare, y un acompañamiento constante desde Tigo Business. Hoy reafirmamos que la seguridad no es un área más, sino el eje que sostiene una transformación digital real y sostenible”, destacó Roberto Laratro, director general de Tigo Paraguay.