Cadam Motor Show reúne 300 modelos y oportunidades únicas

Se trata de la muestra automotriz bajo techo más grande del país, donde los visitantes podrán acceder a promociones y descuentos especiales exclusivos durante la feria.

Este evento propone una oportunidad concreta para que las familias paraguayas puedan acceder a su primer vehículo 0km o renovar su automóvil, mediante planes de financiación y ofertas especiales ofrecidas por bancos, cooperativas y concesionarias presentes en el evento.

Por ejemplo: financiamiento por hasta 84 meses con tasas desde el 7% anual, cuotas corridas, opciones en dólares y guaraníes, con y sin entrega inicial y con distintas modalidades de refuerzo.

Para Miguel Carrizosa, presidente de Cadam, la exposición cumple también un rol de plataforma de diálogo y reivindicación para el sector automotor.

Durante la ceremonia inaugural, Carrizosa destacó “los logros de las empresas que fabrican en Paraguay piezas automotrices que son enviadas a las matrices regionales”, subrayando la vinculación de la industria local con los mercados internacionales.

En su discurso, Carrizosa reconoció que, si bien el mercado nacional es reducido, “es muy competitivo”, y enfatizó que la tecnología automotriz de punta está cada vez más al alcance del consumidor paraguayo.

Los visitantes al evento podrán conocer más de 40 marcas y 300 modelos de automóviles, camiones ligeros, furgones y motocicletas, con motorizaciones en gasolina, diésel, flex, híbridas y eléctricas.

La agenda de la feria incluye presentaciones de nuevos modelos 2026, eventos especiales y actividades paralelas de 10:00 a 22:00.