Blue Friday en Cellshop con hasta 50% de descuento

Las mejores marcas del mercado te están esperando: Apple, Samsung, JBL, Dyson, Nike, Adidas, LEGO y muchas otras.

Es la oportunidad perfecta para comprar ese celular que tanto querías, tu bolso o perfume favorito, y todo lo que siempre soñaste.

¡Y eso no es todo!

Durante los cuatro días del Blue Friday, habrá ofertas relámpago, cajas sorpresa, piñatas, ruleta y muchas otras oportunidades de ganar premios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, en el último día del evento, se realizará el sorteo del vehículo Xiaomi SU7.

Aún estás a tiempo de participar. Por cada US$ 300 en compras se generan cupones para el sorteo.

Pensando también en la comodidad y practicidad, Cellshop implementará mejoras para que la experiencia de compra sea aún mejor:

● Cajas adicionales para reducir las filas.

● Retiro posterior al evento: ¿no querés hacer fila para retirar tu producto? Pagá y retira después tu compra.

“En los próximos días estaremos divulgando los productos con descuentos, para que te prepares y asegures tus ofertas favoritas”, anuncian desde Cellshop.

Para todos los detalles, seguí sus redes sociales para que no te pierdas de nada: @cellshop.py.

“Del 20 al 23 de noviembre, disfrutá del Blue Friday Cellshop y convertí tu compra en una experiencia práctica, segura y con los mejores precios del año", invitan.

Cellshop, la tienda más amada de Paraguay.