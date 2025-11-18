Empresariales
18 de noviembre de 2025 - 09:57

Blue Friday en Cellshop con hasta 50% de descuento

Cellshop celebra su Blue Friday con descuentos de hasta el 50% en tecnología, moda, belleza y mucho más.
Cellshop celebra su Blue Friday con descuentos de hasta el 50% en tecnología, moda, belleza y mucho más.

¡Llega el Blue Friday a Cellshop, en la tienda de Ciudad del Este y Asunción! Del 20 al 23 de noviembre, se tendrán descuentos de hasta el 50% en tecnología, moda, perfumería, juguetes y mucho más.

Por ABC Color

Las mejores marcas del mercado te están esperando: Apple, Samsung, JBL, Dyson, Nike, Adidas, LEGO y muchas otras.

Es la oportunidad perfecta para comprar ese celular que tanto querías, tu bolso o perfume favorito, y todo lo que siempre soñaste.

¡Y eso no es todo!

Durante los cuatro días del Blue Friday, habrá ofertas relámpago, cajas sorpresa, piñatas, ruleta y muchas otras oportunidades de ganar premios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, en el último día del evento, se realizará el sorteo del vehículo Xiaomi SU7.

Del 20 al 23 de noviembre, viví cuatro días de ofertas relámpago, sorpresas y juegos con premios en Cellshop.
Del 20 al 23 de noviembre, viví cuatro días de ofertas relámpago, sorpresas y juegos con premios en Cellshop.

Aún estás a tiempo de participar. Por cada US$ 300 en compras se generan cupones para el sorteo.

Pensando también en la comodidad y practicidad, Cellshop implementará mejoras para que la experiencia de compra sea aún mejor:

● Cajas adicionales para reducir las filas.

● Retiro posterior al evento: ¿no querés hacer fila para retirar tu producto? Pagá y retira después tu compra.

La tienda Cellshop de Ciudad del Este se prepara para recibir a miles de clientes en el evento más esperado del año.
La tienda Cellshop de Ciudad del Este y Asunción se prepara para recibir a miles de clientes en el evento más esperado del año.

“En los próximos días estaremos divulgando los productos con descuentos, para que te prepares y asegures tus ofertas favoritas”, anuncian desde Cellshop.

Para todos los detalles, seguí sus redes sociales para que no te pierdas de nada: @cellshop.py.

Las mejores marcas del mundo llegan con precios especiales: Apple, Samsung, JBL, Dyson, Nike, Adidas y LEGO.
Las mejores marcas del mundo llegan con precios especiales: Apple, Samsung, JBL, Dyson, Nike, Adidas y LEGO.

“Del 20 al 23 de noviembre, disfrutá del Blue Friday Cellshop y convertí tu compra en una experiencia práctica, segura y con los mejores precios del año", invitan.

Cellshop, la tienda más amada de Paraguay.