Banco Atlas impulsa el plan de Economía digital

El anuncio fue en el Agroshopping, donde cientos de emprendedores impulsan la economía real del país.

La participación de Banco Atlas en este programa marca un paso decisivo para acercar soluciones financieras simples, útiles y adaptadas a la vida cotidiana de los negocios, acompañando a un sector que busca avanzar en bancarización, digitalización y formalización progresiva.

La iniciativa del BCP es acercar el sistema financiero al emprendedor, facilitando procesos, simplificando la gestión y generando oportunidades concretas para crecer con seguridad y sostenibilidad.

“La digitalización no debe sentirse como un cambio complejo, sino como una herramienta que acompaña al emprendedor en su día a día”, indicó María Epifania González de Rodríguez, directora titular de Tecnología y Operaciones de Banco Atlas.

