Coca-Cola celebró Navidad junto con familias de 80 recicladores

En este marco, Coca-Cola Paresa llevó adelante un emotivo encuentro junto con las familias de 80 recicladores de base, como una forma de agradecer y visibilizar el trabajo que realizan todos los días para hacer posible el reciclaje de botellas PET en Paraguay.

La iniciativa, desarrollada bajo el concepto “Manos que dan”, se llevó a cabo en la Sede Social de Jubilados Bancarios. Además, el evento puso en el centro a quienes sostienen la magia del reciclaje durante todo el año.

Los recicladores, actores fundamentales de la economía circular, impulsan la recuperación de envases, generan ingresos para sus familias y contribuyen activamente a la limpieza y el cuidado de los barrios y comunidades.

“La Navidad es un buen momento para decir gracias. Este encuentro es un reconocimiento sincero a los recicladores y recicladoras que, con su trabajo diario, hacen posible la economía circular en Paraguay. Creemos que, en las manos correctas, los residuos son recursos muy valiosos y son justamente los recicladores de base quienes dan una segunda vida a nuestros envases. Para nosotros, son protagonistas del cambio”, destacó Tania Peña, gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Paresa.

Más allá de la celebración, el encuentro buscó poner en valor historias reales, generar visibilidad para una labor muchas veces invisibilizada y reforzar el compromiso de la empresa con las comunidades con las que trabaja durante todo el año.