De La Sobera: Mejor concesionario de Massey Ferguson de la Región por 3er año consecutivo

“Representar a Massey Ferguson es parte de nuestra identidad: significa honrar sus valores, defender su calidad y proyectar juntos el futuro del agro. Ese compromiso se ve reflejado una vez más en un logro extraordinario: por tercer año consecutivo, De La Sobera obtiene el 1er Puesto del programa Dealer Excellence de Hispanoamérica, posicionándonos como referente regional en buenas prácticas comerciales, mejora continua, capacitación y gestión operativa de excelencia”, menciona Atilio Gagliardone, Presidente de De La Sobera.

Desde 1969, De La Sobera y Massey Ferguson construyen una alianza sólida que marcó un hito en la mecanización del campo paraguayo. Durante cinco décadas, hemos acompañado la evolución del productor, extendiendo presencia en todo el país y ofreciendo no solo máquinas, sino un ecosistema completo de posventa, repuestos y asistencia técnica que garantiza respaldo real donde y cuando se necesita.

“Este reconocimiento demuestra que en Paraguay existen empresas capaces de destacar en mercados internacionales, reafirmamos también nuestro compromiso con AGCO y con las marcas que representamos, redoblando esfuerzos cada año para mantener estándares de clase mundial. Es evidencia del talento y la capacidad de los profesionales paraguayos para guiar organizaciones hacia el éxito”, refiere Lucilo Fernández, Gerente General de De La Sobera.

Hoy, Massey Ferguson continúa siendo una de las marcas más elegidas por los productores del país, gracias a su eficiencia y adaptación al trabajo real del campo paraguayo.

“Con la misma fuerza que nos trajo hasta aquí, miramos al futuro convencidos de que el progreso del agro se construye con tecnología, compromiso y marcas que estén a la altura del desafío. Seguiremos acompañando al productor paraguayo con el respaldo incondicional de Massey Ferguson”, dice Alejandra Casco, Brand Manager de Massey Ferguson.