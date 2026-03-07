REMAX: Paraguay destaca en Convención de Bienes Raíces

El evento es un espacio donde la Red internacional de REMAX se reúne para compartir innovación, conocimiento, networking y visión estratégica para el futuro del real estate.

Este año, Paraguay tuvo una participación histórica, con más de 30 integrantes en su delegación, quienes recibieron múltiples reconocimientos internacionales y reafirmaron el posicionamiento del país dentro de la red global.

Innovación, liderazgo y visión de futuro

Bajo el lema “A Limitless Experience”, la convención ofreció una agenda de alto nivel con anuncios estratégicos, oportunidades de networking global y espacios de aprendizaje enfocados en el crecimiento profesional y la evolución del negocio inmobiliario.

Entre los oradores principales se destacaron figuras internacionales como: Erik Carlson, CEO de REMAX Holdings; James Clear, autor del bestseller mundial Hábitos Atómicos; Vanessa Van Edwards, investigadora líder de Science of People y autora bestsellers, y Ryan Estis, experto global en liderazgo y socio fundador de ImpactEleven.

Durante las conferencias se abordaron diversos temas que son clave, como por ejemplo, el liderazgo empresarial, hábitos de alto rendimiento, innovación tecnológica, inteligencia artificial aplicada al real estate y el fortalecimiento de redes globales de negocios.

Además, destacados brokers y agentes de diferentes países compartieron sus mejores estrategias y experiencias, en un entorno centrado en el crecimiento profesional y la preparación para el futuro del sector.