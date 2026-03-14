Top Seller 2026 distinguió a 67 marcas líderes del supermercadismo

El premio distinguió a las marcas número uno en ventas dentro del canal supermercadista.

En apenas tres ediciones, el premio mostró un crecimiento significativo con un incremento cercano al 80%, reflejo del dinamismo del mercado.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue el equilibrio entre marcas locales e internacionales dentro del ranking, con 34 productos importados y 33 nacionales.

“Top Seller refleja el equilibrio entre la fortaleza de la industria paraguaya y la competitividad de las marcas globales”, afirmó el presidente de Capasu, Gustavo Lezcano.

Los resultados también evidenciaron la confianza de los consumidores hacia ciertas marcas que mantuvieron su posición dominante en sus respectivas categorías, algunas desde la primera edición -es decir, por tercer año consecutivo- y otras por segundo año.

Al mismo tiempo, el análisis reveló movimientos en distintos rubros, lo que demuestra el dinamismo del mercado.

En ese contexto, las compañías debieron reforzar sus estrategias para mantenerse competitivas, invirtiendo en innovación, diferenciación de producto, visibilidad en el punto de venta, promociones, exhibiciones estratégicas, activaciones comerciales y desarrollo de marca, además de sostener altos estándares de calidad y abastecimiento.

“Los supermercados son la gran vidriera del consumo masivo. Aquí compiten marcas nacionales e internacionales, y ser Top Seller significa haber transformado estrategia, inversión y propuesta de valor en resultados concretos y sostenidos”, destacó Lezcano.

Los resultados surgieron de un análisis de más de 120 millones de transacciones registradas en más de 550 locales pertenecientes a las 42 empresas asociadas a Capasu, lo que permitió identificar con precisión qué productos lideraron sus categorías en las góndolas del país.

La información fue procesada por CCR Paraguay.