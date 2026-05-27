Pilar se suma a la familia de la Albirroja con una colección inspirada en el orgullo paraguayo

El lanzamiento se dio en un contexto cargado de emoción por el regreso de Paraguay a una Copa del Mundo después de 16 años, un momento que, según destacaron, fortalece aún más el valor simbólico de esta unión entre dos marcas profundamente ligadas a la identidad nacional.

Silvia Caballero, gerente de Marketing y Comercial de la APF, expresó el entusiasmo que vive la institución en la previa mundialista.

La ejecutiva señaló que la APF se encuentra viviendo “noticias súper lindas” en la antesala de la competencia mundial y destacó el orgullo que representa sumar a Pilar a la familia Albirroja.

“Estamos muy orgullosos de que una marca como Pilar se haya interesado en formar parte de esta gran familia. Es una marca 100% paraguaya, con una enorme trayectoria y un gran compromiso con el desarrollo del país”, sostuvo.

Caballero remarcó además que la alianza trasciende el ámbito deportivo. “Estamos convencidos de que esta unión va mucho más allá del fútbol. De la mano de Pilar y lo que representa la Albirroja para todos los paraguayos refuerza ese compromiso y ese sentir patriótico que tanto nos identifica”, indicó.

Como parte de esta colaboración, la marca ya acompaña a la selección en el nuevo Centro de Alto Rendimiento de la APF.

“Todas las habitaciones de los jugadores hoy están vestidas de la mano de Pilar. Los jugadores llegaron y ya reclamaron sus productos de la Albirroja”, comentó entre sonrisas.

Por su parte, Karen Barreto, gerente comercial de Manufactura Pilar, destacó la importancia emocional de este acuerdo para la empresa.

“Para nosotros también es un orgullo enorme estar presentando esta alianza y esta edición exclusiva de la Albirroja que ya estamos comercializando en las tiendas Pilar”, expresó.

Barreto explicó que la iniciativa representa una evolución natural para la marca, tradicionalmente vinculada al hogar.

“Estamos trasladando todo eso a un momento que nos une a todos, que es esta pasión Albirroja”, afirmó.

La colección exclusiva fue diseñada para conectar con los hinchas y vestir cada rincón del hogar con los colores nacionales.

Entre los productos presentados se encuentran mantas Albirroja, porta mates, delantales, individuales, camineros, manteles, bolsos y otros artículos confeccionados con la calidad textil característica de Pilar.

Fátima Riveros, gerente de Marketing de Manufactura Pilar, invitó a las familias paraguayas a descubrir la propuesta.

“Tenemos desde shopping bags hasta portamateros y mantas hermosas. Invitamos a todos a pasar por las tiendas y conocer esta colección que está pensada para transmitir esta emoción y vestir los hogares de ese sentimiento que hoy nos une a todos”, manifestó.

La campaña también incluye un audiovisual grabado íntegramente en la ciudad de Pilar y protagonizado por habitantes de la comunidad, reforzando así el vínculo entre la marca, sus raíces y el orgullo nacional.

Más allá de lo comercial, la alianza entre la APF y Manufactura Pilar busca consolidarse como un símbolo de identidad paraguaya, combinando tradición textil, pasión futbolera y sentimiento patriótico en una colección que acompaña el sueño mundialista de todo un país.