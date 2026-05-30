Cellshop anuncia su nueva edición de “Fechas Dobles 6.6” con ofertas exclusivas y envíos gratis

Este 06/06, la invitación es aprovechar un día de compras con descuentos y beneficios exclusivos en el e-commerce.

Durante 24 horas de ofertas, los clientes de Cellshop podrán acceder a descuentos especiales en una amplia variedad de categorías, exclusivamente para compras online y habilitada únicamente a través del sitio web www.cellshop.com.py.

Además de las promociones disponibles, incluirá envíos gratis, permitiendo que clientes de distintos puntos del país puedan acceder a las ofertas sin costos adicionales de entrega.

Edición tras edición, Días dobles, ventajas dobles sigue ganando protagonismo entre los clientes, convirtiéndose en una fecha esperada para acceder a promociones y ventajas exclusivas en el sitio web.

La edición 6.6 busca seguir mejorando la experiencia de compra online, ofreciendo beneficios reales y facilitando el acceso a productos con descuentos especiales por tiempo limitado.

En esta ocasión, Cellshop presenta su edición 6.6, una fecha especial, cargada de beneficios para compras online.