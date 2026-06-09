Perfecta Automotores presentó alianza estratégica con Aseguradora del Este

Perfecta Automotores anunció la presentación oficial de su nueva alianza estratégica con Aseguradora del Este, una iniciativa que refuerza su compromiso con ofrecer soluciones de movilidad premium, flexibles y adaptadas a las necesidades actuales del mercado.

El lanzamiento se llevó a cabo en un evento exclusivo que tuvo lugar en el BMW Owners Hub. La velada reunió a invitados especiales, clientes y aliados estratégicos en un entorno pensado para compartir experiencias y conocer en profundidad los alcances de esta colaboración.

Esta alianza se encuentra especialmente enfocada en los planes de leasing que BMW ofrece en Paraguay, integrando soluciones de aseguramiento de primer nivel a través de AESA Seguros. De esta manera, ambas compañías buscan brindar una propuesta integral que combine innovación, respaldo y eficiencia, accediendo a vehículos premium bajo esquemas más dinámicos y accesibles.

En este contexto, la alianza se consolida como una de las formas más inteligentes y convenientes de acceder a la movilidad de alta gama. BMW Leasing en Paraguay propone una solución integral que permite acceder a un vehículo nuevo con todos los gastos incluidos, a través de un contrato de 36 meses y una entrega inicial equivalente a la primera cuota, contemplando un uso de hasta 20.000 km anuales.

El servicio incluye gastos de protocolización, habilitación municipal anual, seguro contra todo riesgo durante la vigencia del contrato, paquete de servicios y garantía extendida por 3 años, así como la instalación de equipo Wallbox para vehículos eléctricos o híbridos enchufables. A esto se suman beneficios diferenciales como la deducibilidad impositiva del 100% y la exoneración de patentes y documentaciones.

Al finalizar el contrato, el cliente puede optar por adquirir el vehículo con un valor residual previamente pactado, renovar el plan con un nuevo modelo o devolver el vehículo sin complicaciones. Actualmente, los modelos disponibles bajo esta modalidad incluyen BMW iX, i4, Serie 2, y X1.

Durante el evento, los asistentes pudieron conocer de primera mano los beneficios del Plan Leasing, así como las ventajas diferenciales que surgen de esta sinergia entre BMW y AESA Seguros, diseñada para acompañar a los clientes en cada etapa de su experiencia de movilidad.

Con esta iniciativa, BMW continúa fortaleciendo su posicionamiento en el país, apostando por alianzas estratégicas que agregan valor y elevan los estándares del segmento premium.