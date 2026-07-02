Next PTF y Sudameris preparan la edición 22 de ExpoNegocios

“Cada año ExpoNegocios evoluciona porque el mundo evoluciona. Este año es mejor porque logramos tender puentes: ponemos a la ciencia, a la tecnología de datos, al liderazgo humano y a las nuevas tendencias de mercado a hablar un mismo idioma”, destacó Tina Acosta, directora de NextPTF.

“Queremos que cada líder se lleve herramientas claras y la inspiración necesaria para hacer crecer sus organizaciones con una visión de vanguardia”, agregó.

En esta edición, estarán el reconocido científico Diego Golombek, Gastón Morales conectará las neurociencias con el management, Fredi Vivas, Denisse Goldfarb, Miriam de Paoli, Ariel Baños, Damián Licheri Hougaard y Milagros Hadad, entre otros.

El éxito y la evolución constante de ExpoNegocios a lo largo de más de dos décadas ha sido posible gracias al respaldo de una red de confianza que comparte su visión de crecimiento.

Como todos los años, Sudameris se suma como Main Sponsor de esta prestigiosa plataforma.

Con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo de sus clientes, Sudameris brinda el beneficio de hasta 12 cuotas sin intereses en la compra de entradas con tarjetas de crédito, una propuesta diseñada para facilitar el acceso a esta experiencia de alto nivel.

Actualmente se encuentra activa la etapa de venta anticipada Early Birds con un valor de US$ 479.

Los interesados pueden contactar al WhatsApp +595986203535 o al +595 984 967 700.

Más detalles en @exponegocios_py y @nextptf.