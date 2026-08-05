Banco Atlas impulsa cultura y solidaridad con libro de Jorge Mendelzon

La presentación fue en el Centro de Convenciones Mariscal y contó con la participación del arquitecto César Aquino, quien acompañó al autor para hablar de esta nueva publicación, inspirada en las experiencias que atravesó durante uno de los momentos más desafiantes de su vida.

En el marco del evento, todo lo recaudado por la venta de ejemplares fue donado a la clínica protésica ProBiónica, institución dedicada a brindar atención a pacientes con necesidades ortopédicas, fortaleciendo así una iniciativa que combinó cultura y solidaridad.

Como parte de su acompañamiento a esta iniciativa, Banco Atlas anunció que asume el importe correspondiente a la comisión generada por los pagos realizados a través de las terminales POS durante el evento.

Con esta acción, la entidad busca contribuir al fortalecimiento de la labor que desarrolla ProBiónica en beneficio de personas con necesidades ortopédicas.