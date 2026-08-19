Grupo Toyotoshi: marcas Omoda y Jaecoo llegan a Paseo La Galería

El ritmo de la capital se transforma con una propuesta de movilidad sin precedentes. Del 20 al 23 de agosto, las marcas de automóviles Omoda y Jaecoo desembarcan en Paseo La Galería con una activación exclusiva diseñada para que el público paraguayo descubra, toque y viva de cerca la evolución del mercado automotor.

Durante estas cuatro jornadas, el espacio se convertirá en un punto de encuentro interactivo donde los visitantes podrán conocer de primera mano la arquitectura del Super Hybrid System (SHS), la tecnología de nueva energía que combina un motor 1.5 T GDI de altísimo rendimiento térmico (44,5%), transmisión híbrida dedicada (DHT) y baterías de respuesta inmediata para entregar más de 1.000 kilómetros de autonomía combinada sin depender de cables de carga.

La experiencia propone un recorrido sensorial por los dos grandes universos de la marca: por un lado, la propuesta vanguardista y cyber-futurista de Omoda, con su lenguaje estético “Art in Motion“, cabina inteligente “Mobile Living Room” y el ecosistema “O-Universe“; y por otro, la sofisticación todoterreno de Jaecoo, concebida bajo la filosofía “From Classic, Beyond Classic“, con ingeniería 4x4 inteligente y confort de clase ejecutiva.

Asesores especializados estararán a disposición para ofrecer demostraciones de tecnología en vivo, guiar en el descubrimiento de las funciones inteligentes de los vehículos y agendar las primeras pruebas de manejo exclusivas.

Omoda y Jaecoo llegan a Paraguay con el respaldo del Grupo Toyotoshi.