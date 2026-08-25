ExpoNegocios 2026 reunirá a líderes y empresarios para analizar el futuro de los negocios, la IA y el talento

La programación contará con más de 15 conferencias internacionales, a cargo de referentes provenientes de más de cinco países.

En un mundo de negocios en constante cambio, la agenda pondrá el foco en las últimas tendencias en inteligencia artificial, ciencia, neurociencias, análisis de datos, liderazgo, talento, longevidad, ventas, estrategia comercial, inversiones, experiencia del cliente y desarrollo empresarial.

Entre los conferencistas confirmados, Diego Golombek abordará la ciencia detrás de las ideas y la creatividad; Gastón Morales conectará las neurociencias con el management y los negocios; y Fredi Vivas explorará cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento frente al avance de la inteligencia artificial.

Damián Licheri presentará el valor de los datos para tomar mejores decisiones, mientras que Denisse Goldfarb analizará el futuro del trabajo, las nuevas habilidades y el rol del liderazgo en la era de la IA.

La propuesta también incluirá la mirada de Miriam De Paoli sobre longevidad y transformación demográfica; las estrategias de pricing de Ariel Baños; el potencial de la inteligencia artificial aplicado a las ventas junto a Leo Migdal; y la experiencia de Federico Sandler en la relación entre compañías e inversores, conectando las grandes decisiones de los negocios con las de la vida.

Jonatan Loidi presentará Los secretos detrás de la magia, una conferencia que llevará las claves del modelo Disney a la experiencia del cliente y a la realidad de las organizaciones. Abordará cómo la cultura de servicio, el liderazgo y el diseño de experiencias pueden convertirse en verdaderos diferenciales competitivos.

Milagros Hadad, creadora de La Fórmula, el podcast número uno de Argentina y reconocido en la región, llevará su formato de entrevistas al escenario de ExpoNegocios para conversar con tres referentes nacionales. Un espacio que permitirá conocer las experiencias, decisiones y aprendizajes que marcaron sus trayectorias.

Por su parte, Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio, presentará la conferencia Paraguay, plataforma de negocios, centrada en las oportunidades y el potencial del país para el desarrollo empresarial.

Con más de dos décadas de trayectoria, ExpoNegocios se consolida como una plataforma de conocimiento, inspiración y networking para quienes buscan comprender los cambios del presente y liderar el crecimiento de sus organizaciones con una visión de futuro.

Los pases pueden adquirirse vía WhatsApp, comunicándose al +595986203535 o al +595984967700.

También se encuentran disponibles precios especiales para pases corporativos, destinados a empresas que deseen participar con sus equipos.

Más información en www.exponegocios.com.py y en las cuentas de Instagram @exponegocios_py y @nextptf.