Empresariales
25 de agosto de 2026 a la - 10:16

ExpoNegocios 2026 reunirá a líderes y empresarios para analizar el futuro de los negocios, la IA y el talento

ExpoNegocios prepara su edición número 22, en Paseo La Galería.
ExpoNegocios prepara su edición número 22, en Paseo La Galería.Gentileza

El 30 de septiembre y 1 de octubre, ExpoNegocios celebrará su 22.ª edición en el Centro de Eventos de Paseo La Galería. Durante dos jornadas, el encuentro reunirá a líderes, empresarios y ejecutivos para analizar las tendencias que están transformando la manera de dirigir organizaciones, tomar decisiones y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Por ABC Color

La programación contará con más de 15 conferencias internacionales, a cargo de referentes provenientes de más de cinco países.

Diego Golombek abordará la ciencia detrás de las ideas y la creatividad.
Diego Golombek abordará la ciencia detrás de las ideas y la creatividad.

En un mundo de negocios en constante cambio, la agenda pondrá el foco en las últimas tendencias en inteligencia artificial, ciencia, neurociencias, análisis de datos, liderazgo, talento, longevidad, ventas, estrategia comercial, inversiones, experiencia del cliente y desarrollo empresarial.

Gastón Morales conectará las neurociencias con el management y los negocios.
Gastón Morales conectará las neurociencias con el management y los negocios.

Entre los conferencistas confirmados, Diego Golombek abordará la ciencia detrás de las ideas y la creatividad; Gastón Morales conectará las neurociencias con el management y los negocios; y Fredi Vivas explorará cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento frente al avance de la inteligencia artificial.

Damián Licheri presentará el valor de los datos para tomar mejores decisiones.
Damián Licheri presentará el valor de los datos para tomar mejores decisiones.

Damián Licheri presentará el valor de los datos para tomar mejores decisiones, mientras que Denisse Goldfarb analizará el futuro del trabajo, las nuevas habilidades y el rol del liderazgo en la era de la IA.

Denisse Goldfarb analizará el futuro del trabajo, las nuevas habilidades y el rol del liderazgo en la era de la IA.
Denisse Goldfarb analizará el futuro del trabajo, las nuevas habilidades y el rol del liderazgo en la era de la IA.

La propuesta también incluirá la mirada de Miriam De Paoli sobre longevidad y transformación demográfica; las estrategias de pricing de Ariel Baños; el potencial de la inteligencia artificial aplicado a las ventas junto a Leo Migdal; y la experiencia de Federico Sandler en la relación entre compañías e inversores, conectando las grandes decisiones de los negocios con las de la vida.

Ariel Baños hablará sobre las estrategias de pricing.
Ariel Baños hablará sobre las estrategias de pricing.

Jonatan Loidi presentará Los secretos detrás de la magia, una conferencia que llevará las claves del modelo Disney a la experiencia del cliente y a la realidad de las organizaciones. Abordará cómo la cultura de servicio, el liderazgo y el diseño de experiencias pueden convertirse en verdaderos diferenciales competitivos.

Jonatan Loidi presentará "Los secretos detrás de la magia" acerca de las claves del modelo Disney.
Jonatan Loidi presentará "Los secretos detrás de la magia" acerca de las claves del modelo Disney.

Milagros Hadad, creadora de La Fórmula, el podcast número uno de Argentina y reconocido en la región, llevará su formato de entrevistas al escenario de ExpoNegocios para conversar con tres referentes nacionales. Un espacio que permitirá conocer las experiencias, decisiones y aprendizajes que marcaron sus trayectorias.

Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio, presentará la conferencia "Paraguay, plataforma de negocios".
Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio, presentará la conferencia "Paraguay, plataforma de negocios".

Por su parte, Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio, presentará la conferencia Paraguay, plataforma de negocios, centrada en las oportunidades y el potencial del país para el desarrollo empresarial.

Fredi Vivas explorará cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento frente al avance de la inteligencia artificial.
Fredi Vivas explorará cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento frente al avance de la inteligencia artificial.

Con más de dos décadas de trayectoria, ExpoNegocios se consolida como una plataforma de conocimiento, inspiración y networking para quienes buscan comprender los cambios del presente y liderar el crecimiento de sus organizaciones con una visión de futuro.

Federico Sandler hablará de la relación entre compañías e inversores.
Federico Sandler hablará de la relación entre compañías e inversores.

Los pases pueden adquirirse vía WhatsApp, comunicándose al +595986203535 o al +595984967700.

La creadora de La Fórmula, el podcast número uno de Argentina, Milagros Hadad, traerá su formato de entrevistas al escenario de ExpoNegocios.
La creadora de La Fórmula, el podcast número uno de Argentina, Milagros Hadad, traerá su formato de entrevistas al escenario de ExpoNegocios.

También se encuentran disponibles precios especiales para pases corporativos, destinados a empresas que deseen participar con sus equipos.

Miriam De Paoli tratará sobre longevidad y transformación demográfica.
Miriam De Paoli tratará sobre longevidad y transformación demográfica.

Más información en www.exponegocios.com.py y en las cuentas de Instagram @exponegocios_py y @nextptf.

Leo Migdal se referirá al potencial de la inteligencia artificial aplicado a las ventas.
Leo Migdal se referirá al potencial de la inteligencia artificial aplicado a las ventas.