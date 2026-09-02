Expo Paraguay Brasil suma talento para su XVII edición

El Itaú Talks – Dom Cabral reunirá a referentes del ámbito empresarial y académico como parte de la agenda del evento.

La firma del convenio fue en las instalaciones del Banco Itaú, encabezada por Junio Dantas, vicepresidente de la CCPB y coordinador general de la Expo Paraguay Brasil; Antonio Vasconcellos, gerente de Banca Minorista de Itaú, y Silvia Gil, directora general de Potencial Humano de la Fundación Dom Cabral.

La XVII edición de la Expo Paraguay Brasil será del 11 al 13 de noviembre en el Espacio TASK del Parque Tecnológico Itaipú (PTI), en Hernandarias, Alto Paraná.

Bajo el lema Hagamos negocios juntos reunirá a empresarios, inversores, emprendedores, compradores y representantes de los sectores público y privado.

Antonio Vasconcellos, gerente de Banca Minorista de Itaú, destacó la trayectoria de la entidad junto a la CCPB y valoró la posibilidad de compartir este año el espacio de charlas con la Fundación Dom Cabral.