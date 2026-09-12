De La Sobera presenta la nueva JCB 3CX Plus, una retroexcavadora pensada para elevar la productividad

La nueva JCB 3CX Plus es una retroexcavadora desarrollada sobre la plataforma global de JCB, con actualizaciones destinadas a responder a las exigencias actuales de la construcción, infraestructura y otros sectores productivos.

Durante el lanzamiento, Roberto Stanchi, business manager de JCB South America, destacó el recorrido de la compañía británica y el desarrollo detrás del nuevo modelo.

“JCB es una empresa británica con más de 80 años de trayectoria, de liderazgo y obviamente siempre buscando tecnología e innovación”, señaló.

La 3CX Plus mantiene la reconocida estructura robusta de la línea, pero suma una serie de actualizaciones. Entre ellas se encuentran mejoras en la cabina, climatización, transmisión, circuito hidráulico y frenos, además de una renovación estética.

“Sigue siendo la plataforma robusta, pero hoy trae unas mejoras tecnológicas en lo que es confort del operario, climatización, transmisión, circuito hidráulico, frenos y obviamente tiene un poco de un restyling, un nuevo diseño más adecuado al siglo XXI”, explicó Stanchi.

Una herramienta para un mercado en crecimiento

La llegada del nuevo equipo se produce en un escenario en el que Paraguay mantiene una importante demanda de infraestructura vinculada al crecimiento de sus actividades productivas.

Para JCB, el país ocupa un lugar estratégico dentro de la región. “Sin lugar a dudas, Paraguay es uno de los mercados más importantes de Latinoamérica”, afirmó Stanchi.

El ejecutivo explicó que el movimiento generado por sectores como la producción de cereales y carne vacuna requiere infraestructura capaz de acompañar el crecimiento y facilitar la salida de esos productos hacia otros mercados.

En ese sentido, señaló que el portafolio de la compañía busca atender distintas necesidades. “Nuestras excavadoras, cargadores frontales, equipos de compactación, son la herramienta adecuada para poder llevar adelante el desarrollo de la infraestructura tan necesitada”, detalló.

Uno de los principales objetivos del nuevo modelo es mejorar el rendimiento operativo. La incorporación de tecnología en los mandos busca facilitar el trabajo y contribuir a una operación más eficiente.

“Lo que manda hoy en este mercado es la productividad con un bajo costo de mantenimiento y con eficienciación de combustible”, sostuvo Stanchi.

Más respaldo para quienes están al frente de las máquinas

El lanzamiento también pone el foco en quienes utilizan diariamente estos equipos. La capacitación de los operadores forma parte del acompañamiento que ofrecen JCB y De La Sobera.

Stanchi recordó que recientemente se desarrolló una jornada de certificación destinada a operadores. “Se brindan, tanto con soporte desde fábrica como desde De La Sobera”, puntualizó.

Desde la empresa representante, Eduardo Ortiz, gerente de Marketing de De La Sobera, resaltó la importancia de incorporar esta evolución a su propuesta comercial.

“La nueva 3CX Plus es una evolución de la retroexcavadora más vendida del mundo, de la marca JCB que creó la retroexcavadora”, expresó.

Para De La Sobera, la incorporación representa además un paso dentro de su propia evolución empresarial. La compañía paraguaya, que este año celebra 88 años de trayectoria, considera la representación de JCB como una alianza estratégica con una marca de reconocimiento internacional.

“Es un orgullo gigante. Tiene 80 años en el mercado y nosotros cumplimos 88 años. Entonces es una alianza muy estratégica de representar marcas líderes en el mundo”, afirmó Ortiz.

Una propuesta que ya está disponible

La respuesta inicial de los clientes también fue destacada por De La Sobera. Ortiz aseguró que existe una buena recepción hacia las novedades y remarcó que la actualización no se limita a un cambio visual.

A las características del producto se suma una propuesta comercial interesante y una estructura de servicio distribuida en diferentes puntos del territorio nacional.

“Tenemos un financiamiento exclusivo por la máquina nueva y garantía de respaldo que no maneja otra compañía en Paraguay, al tener 17 sucursales en puntos estratégicos del país donde damos servicio a todos los clientes”, destacó Ortiz.

La nueva JCB 3CX Plus ya está disponible en Paraguay, acercando al mercado local una máquina concebida para combinar capacidad de trabajo, tecnología y eficiencia, con el respaldo de una red nacional de atención.

Para De La Sobera, el desafío va más allá de incorporar un nuevo producto: se trata de poner una herramienta de trabajo en manos de quienes participan diariamente en la construcción y expansión del país.