iCAUR: Garden presentó una nueva marca del Grupo Chery

El gran evento de lanzamiento invitó a los asistentes a descubrir “una nueva expresión de diseño, tecnología y carácter”, consolidando la presencia del grupo en el país a través de una sólida estrategia orientada a la electrificación.

Como distribuidor oficial, el Grupo Garden da inicio a una nueva etapa de expansión y liderazgo en este creciente segmento.

La filosofía de iCAUR se rige bajo el concepto global de que “Lo clásico no pasa de moda”. La marca logra combinar a la perfección un diseño clásico, eco-premium con tecnología de punta y soluciones de movilidad sustentable, desarrollando así vehículos que priorizan la experiencia de manejo y la versatilidad, sin perder en ningún momento su robustez.

Durante la velada, iCAUR expuso su line up inicial, compuesto por tres modelos SUV que prometen redefinir el mercado.

El iCAUR V23: una SUV compacta 100% eléctrica; iCAUR 03T: una SUV Híbrida Enchufable de Rango Extendido (REEV) con capacidades off-road; y el iCAUR V27: la SUV más imponente de la gama, que también cuenta con tecnología (REEV).

Con este gran lanzamiento, el Grupo Garden reafirma su compromiso histórico de acercar al mercado paraguayo marcas globales innovadoras.

Para conocer más sobre esta nueva forma de vivir la movilidad, donde la innovación y el diseño trascienden las tendencias, se invita al público a visitar la web: icaur.com.py y seguir las redes oficiales @icaurparaguay.