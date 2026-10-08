Video: capturan a Raúl Fernández Lippmann para que cumpla con su condena

En un operativo llevado a cabo a primeras horas de este jueves, agentes del Departamento de Búsqueda de Prófugos de la Policía Nacional detuvieron al exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Antonio Fernández Lippmann (45), en una vivienda ubicada en el barrio Loma Pytã de la capital. La detención se dio en cumplimiento de una orden de captura emitida en octubre del año pasado.

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El procedimiento se inició aproximadamente a las 05:40 sobre las calles Sargento Primero Tomás Lombardo y Doctor Garay. La comitiva policial actuó en compañía de la agente fiscal Alejandra Montero Zuccolillo, interviniente ante el Juzgado Penal Especializado en Delitos Económicos.

El ingreso a la propiedad se realizó bajo el mandamiento de allanamiento N.º 541, firmado el 7 de octubre de 2026 por la jueza penal de Ejecución N.º 1, Abg. Sandra Kirchhoffer, en el marco de la Causa N.º 221/2017, caratulada “Raúl Antonio Fernández Lippmann s/ Enriquecimiento Ilícito (Ley 2523/2004)”.

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Tras ingresar a la residencia donde fijaba domicilio, el personal policial procedió a la ubicación y detención del exfuncionario público. En el acto se le informaron sus derechos constitucionales consagrados en la Carta Magna.

Los antecedentes de “partner”

El 3 de octubre de 2025, la jueza Sandra Kirchhofer ordenó la captura de Fernández Lippmann para cumplir su condena de siete años de pena privativa de libertad por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El mismo permanecía en la clandestinidad y, desde allí, trataba de dilatar el proceso. A través de su abogado, Álvaro Arias, apeló la resolución, pero esta fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, en marzo pasado.

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El 18 de marzo pasado, el Juzgado ordenó el allanamiento del domicilio, el mismo donde el hombre fue capturado hoy. Sin embargo, no se encontraba en el sitio.

La condena de 7 años de cárcel contra Fernández Lippmann, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, quedó firme el 29 de diciembre de 2023, luego de que la Sala Penal de la máxima instancia judicial declarara inadmisible el recurso extraordinario de casación planteado por la defensa.

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En el juicio, la Fiscalía probó que entre los años 2007 y 2017, el exsecretario del JEM no tenía cómo justificar egresos por G. 237.550.698, que es la diferencia entre los ingresos legales que obtuvo como funcionario del Jurado y los gastos que registró en esos 10 años.

A dicho monto se suman G. 1.327.393.602 que, de acuerdo con la agente del Ministerio Público Victoria Acuña (jubilada), fueron egresos que tuvo el acusado por compras de dólares.

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El operativo que logró su detención contó con el apoyo táctico del Departamento de Operaciones Especiales (DOE) de la Policía Nacional. Tras la elaboración del acta correspondiente, Fernández Lippmann fue trasladado hasta la sede del Departamento de Búsqueda de Prófugos para los trámites legales y su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial competente.