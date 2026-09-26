UNASUR y Fundación Sirio Libanesa firmaron acuerdo

La alianza contempla el desarrollo de la Maestría de Enfermería en Cuidados Críticos y un convenio para la realización de pasantías profesionales en el Hospital Sirio Libanés de Buenos Aires.

La propuesta académica busca ampliar las competencias de los profesionales para responder a las exigencias de la atención de pacientes en estado crítico, incorporando conocimientos actualizados y herramientas para el desempeño en áreas de alta complejidad.

La maestría contará además con la participación de docentes internacionales de la Escuela de Enfermería de la Fundación Sirio Libanesa para la Salud, promoviendo el intercambio de experiencias y conocimientos.

El convenio también apunta a generar acciones conjuntas en los ámbitos académico, científico, asistencial y de capacitación profesional, con énfasis en la formación continua y la actualización del personal de salud.

La firma estuvo a cargo de la rectora de UNASUR, Dra. Mirtha Reyes, y del presidente de la Fundación Sirio Libanesa para la Salud, Dr. Ricardo Simes.

Durante el encuentro, la presentación de la nueva maestría estuvo a cargo del Lic. Antonio Quiroga, director de la Escuela de Enfermería del Hospital Sirio Libanés de Buenos Aires.

El acto reunió a autoridades de ambas instituciones, docentes, estudiantes e invitados especiales, en el marco de una iniciativa que busca contribuir a la profesionalización de la enfermería y al fortalecimiento del sector sanitario.

Para conocer más los interesados pueden visitar las redes sociales de UNASUR.