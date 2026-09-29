14 Años de Pinedo Shopping: Un legado de evolución, innovación y comunidad

Su ubicación estratégica frente a la Universidad Nacional de Asunción (UNA) contribuyó desde el inicio a consolidarlo como un punto de encuentro para San Lorenzo y el área metropolitana.
A lo largo de estos 14 años, Pinedo Shopping atravesó un proceso constante de crecimiento, transformación y adaptación, incorporando nuevas propuestas de acuerdo con las necesidades de sus visitantes y los cambios en los hábitos de consumo.
Hoy, Pinedo Shopping se presenta como un complejo comercial consolidado, con una oferta diversificada y una identidad construida a través de la relación cotidiana con sus visitantes, locatarios, socios comerciales y colaboradores.
14 años de trayectoria que reflejan una historia de evolución permanente, con la mirada puesta en seguir creciendo junto a su comunidad.