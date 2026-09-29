Empresariales
29 de septiembre de 2026 a la - 01:00

14 Años de Pinedo Shopping: Un legado de evolución, innovación y comunidad

Pinedo Shopping cumple 14 años con mucho más por disfrutar.
Pinedo Shopping cumple 14 años con mucho más por disfrutar.Gentileza

Inaugurado el 29 de septiembre de 2012, Pinedo Shopping nació con una propuesta diferenciadora, basada en espacios abiertos, áreas verdes y una oferta integral de compras, gastronomía y entretenimiento.

Por ABC Color
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Su ubicación estratégica frente a la Universidad Nacional de Asunción (UNA) contribuyó desde el inicio a consolidarlo como un punto de encuentro para San Lorenzo y el área metropolitana.

A lo largo de estos 14 años, Pinedo Shopping atravesó un proceso constante de crecimiento, transformación y adaptación, incorporando nuevas propuestas de acuerdo con las necesidades de sus visitantes y los cambios en los hábitos de consumo.

Hoy, Pinedo Shopping se presenta como un complejo comercial consolidado, con una oferta diversificada y una identidad construida a través de la relación cotidiana con sus visitantes, locatarios, socios comerciales y colaboradores.

A lo largo de estos 14 años, Pinedo Shopping atravesó un proceso constante de crecimiento.
A lo largo de estos 14 años, Pinedo Shopping atravesó un proceso constante de crecimiento.

14 años de trayectoria que reflejan una historia de evolución permanente, con la mirada puesta en seguir creciendo junto a su comunidad.