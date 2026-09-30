Kia acelera su apuesta por la movilidad electrificada

La compañía informó que las ventas de sus vehículos electrificados crecieron 146% en la región durante el último año. Actualmente, su oferta contempla seis modelos eléctricos, cinco híbridos y el PV5, primer vehículo de su estrategia Platform Beyond Vehicle.

Para 2030, Kia proyecta ampliar su portafolio regional a 10 modelos eléctricos y 10 híbridos, además de fortalecer su familia PBV.

Durante la jornada también se presentó el concepto Vision Meta Turismo, que expresa la visión de la marca sobre el futuro de la movilidad eléctrica.

Ecuador fue elegido como sede por su avance en infraestructura y adopción de estas tecnologías, con más de 200 puntos de carga y 20 electrolineras ultrarrápidas.