Empresariales
30 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Kia acelera su apuesta por la movilidad electrificada

Hombres de chaqueta negra y trajes observan un automóvil eléctrico amarillo durante el Kia EV Day en un ambiente digital.
Gentileza

Kia reafirmó su estrategia de electrificación para Sudamérica, Centroamérica y el Caribe durante el 2026 Kia EV Day CSA, realizado en Quito, Ecuador. El encuentro reunió a medios, distribuidores y socios estratégicos, y presentó la evolución de la marca hacia un modelo integral de movilidad, con vehículos eléctricos, híbridos y soluciones PBV.

Por ABC Color
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La compañía informó que las ventas de sus vehículos electrificados crecieron 146% en la región durante el último año. Actualmente, su oferta contempla seis modelos eléctricos, cinco híbridos y el PV5, primer vehículo de su estrategia Platform Beyond Vehicle.

Para 2030, Kia proyecta ampliar su portafolio regional a 10 modelos eléctricos y 10 híbridos, además de fortalecer su familia PBV.

Durante la jornada también se presentó el concepto Vision Meta Turismo, que expresa la visión de la marca sobre el futuro de la movilidad eléctrica.

Ecuador fue elegido como sede por su avance en infraestructura y adopción de estas tecnologías, con más de 200 puntos de carga y 20 electrolineras ultrarrápidas.