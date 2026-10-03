Garden: Kia premió excelencia de sus equipos de posventa

El certamen combinó evaluaciones escritas y pruebas prácticas, diseñadas para medir el dominio de conocimientos, la correcta aplicación de los procedimientos establecidos por fábrica y el cumplimiento de los estándares globales de calidad. La competencia puso en evidencia el nivel de preparación de los profesionales que integran la red de atención de la marca en Paraguay.

Tras una jornada de evaluación, el primer lugar fue para Alejandro Zalazar, seguido por Onice Núñez, en el segundo puesto, y Luis Delvalle, quien completó el podio en la tercera posición

Como ganador de la instancia nacional, Zalazar tendrá ahora el desafío de representar a Paraguay en la etapa regional del Kia Skill Cup, prevista para noviembre en Honduras. Allí competirá junto a representantes de otros mercados de la región, poniendo a prueba nuevamente sus conocimientos y habilidades vinculadas al servicio y la atención al cliente.

La competencia forma parte de la estrategia de capacitación y mejora continua de Kia, con foco en el desarrollo profesional de los equipos de posventa. En este sentido, la organización adelantó que la próxima edición estará dirigida a los técnicos de la red, ampliando el alcance de esta iniciativa de formación y evaluación.

Representada en Paraguay por Grupo Garden, Kia busca consolidar una cultura de excelencia operativa mediante la capacitación de sus colaboradores, con el objetivo de fortalecer la experiencia de los clientes en sus talleres oficiales y autorizados.