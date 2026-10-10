Expovet 2026 conectará al sector veterinario

Expovet se realizará el martes 3 de noviembre del corriente año, desde las 13:30, en el Centro de Eventos de Paseo La Galería.

Bajo el lema “#Conectando”, la cuarta edición busca fortalecer los vínculos entre los principales actores del rubro, generar oportunidades comerciales y promover el intercambio de conocimientos en un mercado que abarca desde la atención clínica hasta la nutrición, la tecnología y el cuidado integral de los animales.

La exposición contará con la participación de laboratorios, importadoras, distribuidoras y marcas especializadas en alimentos, productos farmacéuticos, equipamiento clínico, accesorios, grooming y tecnología para mascotas.

Entradas disponibles en https://www.tuti.com.py/.