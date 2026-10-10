Empresariales
10 de octubre de 2026 a la - 01:00

Expovet 2026 conectará al sector veterinario

Empresas y marcas que estarán en Expovet 2026.
Empresas y marcas que estarán en Expovet 2026.Gustavo Machado

La IV edición de Expovet reunirá a profesionales, empresas y marcas vinculadas a la salud animal, la nutrición y el bienestar de las mascotas, con una propuesta que combina exposición comercial, capacitación y oportunidades de negocios.

Por ABC Color
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Expovet se realizará el martes 3 de noviembre del corriente año, desde las 13:30, en el Centro de Eventos de Paseo La Galería.

Bajo el lema “#Conectando”, la cuarta edición busca fortalecer los vínculos entre los principales actores del rubro, generar oportunidades comerciales y promover el intercambio de conocimientos en un mercado que abarca desde la atención clínica hasta la nutrición, la tecnología y el cuidado integral de los animales.

La exposición contará con la participación de laboratorios, importadoras, distribuidoras y marcas especializadas en alimentos, productos farmacéuticos, equipamiento clínico, accesorios, grooming y tecnología para mascotas.

Entradas disponibles en https://www.tuti.com.py/.