Bancop se suma al Octubre rosa

En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, Bancop reafirma su compromiso con la prevención y la detección temprana, fundamentales para salvar vidas.

Autoridades y funcionarios se suman a esta iniciativa para promover el cuidado de la salud y el bienestar de todas las personas.

“Iluminamos la fachada de nuestro edificio de color rosa para recordar que la lucha contra el cáncer de mama nos involucra a todos y que la detección temprana puede marcar la diferencia”, señaló Blanca Trigo, subgerente de Marketing.

Además, durante todo octubre se compartirán materiales educativos en las redes sociales, con información sobre la detección temprana, la autoexploración mamaria y la importancia de los controles médicos periódicos.

“Queremos generar conciencia sobre la importancia de cuidarse, reconocer posibles señales de alerta y acudir oportunamente a un profesional de la salud”, destacó.