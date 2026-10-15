Banco Atlas presenta el Interescolar ASA 2026: cuatro jornadas de deporte y encuentro

Durante cuatro jornadas, el encuentro reunirá a estudiantes de 20 colegios invitados en competencias de básquetbol, fútbol, vóleibol, futsal y ajedrez, promoviendo la participación deportiva, el compañerismo y el espíritu de equipo.

El encuentro convoca a estudiantes, familias y a toda la comunidad a disfrutar de una agenda deportiva para compartir y alentar a los equipos.

Las entradas generales tendrán un costo de G. 10.000.

Como parte de su presencia en el evento, Banco Atlas volverá a presentar Entre tiempo, un espacio pensado para que los asistentes puedan compartir momentos de recreación entre las competencias.

La activación contará con diversas propuestas recreativas, invitando a chicos y familias a disfrutar de actividades lúdicas en un ambiente de encuentro.

Además, los clientes de Banco Atlas podrán acceder a 30% de reintegro en el patio de comidas, pagando con tarjetas de crédito Atlas y tarjeta Prepaga Joven, de acuerdo con las condiciones de la promoción.