Mapfre traslada su atención al corazón del eje corporativo

“Creemos en la importancia de contar con entornos de trabajo más modernos, colaborativos y atractivos, donde los empleados podrán reforzar una comunidad y un modelo de trabajo que, desde la innovación permanente en el servicio, ofrezca mejores soluciones y respuestas más ágiles a nuestros clientes internos y externos”, señaló Pablo González, CEO de Mapfre Paraguay.

El nuevo espacio cuenta con más de 1.600 m2 destinados íntegramente a la atención y al servicio de los clientes, además de estacionamiento exclusivo para facilitar el acceso desde el ingreso.

La atención fue organizada bajo un enfoque centrado específicamente en las necesidades de quienes llegan a la compañía, con áreas destinadas a siniestros, reclamos, consultas y asesoramiento integral, así como servicios de caja y atención a proveedores aliados.

A esto se suma la presencia del Área de Operaciones, el alma del servicio de postventa de la Compañía en las distintas ramas del negocio, permitiendo mejorar las necesarias sinergias internas en la gestión de nuestro servicio y mejorar significativamente la agilidad que las soluciones y respuestas que los clientes demandan frente a diferentes necesidades.

La propuesta se cierra con una Gerencia Comercial que apunta también a brindar un asesoramiento integral para personas y empresas con una mirada de 360° sobre riesgos y coberturas, además de información vinculada a la prevención y mitigación de riesgos.

“Queremos que, al entrar en este nuevo espacio, el cliente perciba una experiencia de simplificación, innovación y calidez en la atención”, explicó Liz Alarcón, directora de Operaciones de Mapfre Paraguay.

Para Mapfre, la cercanía física cobra un valor aún más especial en un contexto donde cada vez más procesos pueden realizarse de manera digital.