Villamorra Shopping invita a pedalear por la prevención del cáncer de mama

En el marco de Octubre rosa, Villamorra Shopping, en conjunto con E-Cycles, invita a toda la ciudadanía a participar de un paseo en bicicleta que se llevará a cabo el domingo 18 de octubre, a partir de las 08:30, con punto de encuentro en el estacionamiento del centro comercial.

La actividad, de acceso libre y gratuito, propone un recorrido de 20 kilómetros y busca reunir a familias, amigos y aficionados al ciclismo en una jornada que promueve hábitos saludables y refuerza el mensaje de la prevención como una práctica fundamental para el cuidado de la salud.

Como parte de la programación, los primeros participantes en llegar al punto de encuentro recibirán remeras oficiales del paseo, hasta agotar existencias.

Antes de iniciar el recorrido, FitUp estará a cargo de una sesión de Mové tu cuerpo, para comenzar la mañana con energía y movimiento.

Para garantizar el acompañamiento de los ciclistas durante el trayecto, la organización dispondrá de servicio de ambulancia, acompañamiento del Grupo Lince, un móvil de auxilio para quienes no puedan continuar el recorrido y puntos de hidratación a cargo de Powerade.

Además, quienes deseen participar y no cuenten con bicicleta propia podrán realizar una reserva anticipada de alquiler a través de Negri Bike, comunicándose al 0981117903.

Al finalizar el paseo, la jornada continuará con el sorteo de una bicicleta y numerosos premios proporcionados por las marcas de Villamorra Shopping y E-Cycles.

En una edición más de Paseo en bici, Villamorra Shopping y Ecycles, se unen en el compromiso de generar espacios de encuentro y bienestar para disfrutar de la actividad física y, sobre todo, recordar que la prevención y la detección temprana pueden salvar vidas.

Para conocer más detalles y seguir las novedades de la actividad, los interesados pueden visitar la cuenta de Instagram @villamorrashopping.