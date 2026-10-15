Empresariales
15 de octubre de 2026 - 14:49

Villamorra Shopping invita a pedalear por la prevención del cáncer de mama

Villamorra Shopping y E-Cycles invitan a la ciudadanía a sumarse a un paseo gratuito de 20 kilómetros en bicicleta, en el marco de Octubre Rosa, para promover la actividad física y la prevención.
Villamorra Shopping y E-Cycles invitan a la ciudadanía a sumarse a un paseo gratuito de 20 kilómetros en bicicleta, en el marco de Octubre Rosa, para promover la actividad física y la prevención.

Bajo el lema de “Hagamos de la prevención una tradición”, Villamorra Shopping se suma a la campaña “Octubre rosa” con un paseo en bicicleta de 20 kilómetros, una jornada de recreación y concienciación sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

Por ABC Color
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En el marco de Octubre rosa, Villamorra Shopping, en conjunto con E-Cycles, invita a toda la ciudadanía a participar de un paseo en bicicleta que se llevará a cabo el domingo 18 de octubre, a partir de las 08:30, con punto de encuentro en el estacionamiento del centro comercial.

La actividad, de acceso libre y gratuito, propone un recorrido de 20 kilómetros y busca reunir a familias, amigos y aficionados al ciclismo en una jornada que promueve hábitos saludables y refuerza el mensaje de la prevención como una práctica fundamental para el cuidado de la salud.

Para acompañar a los ciclistas durante los 20 kilómetros, la organización dispondrá de asistencia médica, apoyo del Grupo Lince, un móvil de auxilio y puntos de hidratación provistos por Powerade.
Para acompañar a los ciclistas durante los 20 kilómetros, la organización dispondrá de asistencia médica, apoyo del Grupo Lince, un móvil de auxilio y puntos de hidratación provistos por Powerade.

Como parte de la programación, los primeros participantes en llegar al punto de encuentro recibirán remeras oficiales del paseo, hasta agotar existencias.

Antes de iniciar el recorrido, FitUp estará a cargo de una sesión de Mové tu cuerpo, para comenzar la mañana con energía y movimiento.

Para garantizar el acompañamiento de los ciclistas durante el trayecto, la organización dispondrá de servicio de ambulancia, acompañamiento del Grupo Lince, un móvil de auxilio para quienes no puedan continuar el recorrido y puntos de hidratación a cargo de Powerade.

El domingo 18 de octubre, el estacionamiento de Villamorra Shopping será el punto de encuentro para una mañana de deporte, bienestar y concientización sobre la importancia del cuidado de la salud.
El domingo 18 de octubre, el estacionamiento de Villamorra Shopping será el punto de encuentro para una mañana de deporte, bienestar y concientización sobre la importancia del cuidado de la salud.

Además, quienes deseen participar y no cuenten con bicicleta propia podrán realizar una reserva anticipada de alquiler a través de Negri Bike, comunicándose al 0981117903.

Al finalizar el paseo, la jornada continuará con el sorteo de una bicicleta y numerosos premios proporcionados por las marcas de Villamorra Shopping y E-Cycles.

El Paseo en Bici reunirá a familias, amigos y aficionados al ciclismo en una jornada que combinará movimiento, recreación y un mensaje fundamental: la prevención y la detección temprana pueden salvar vidas.
El Paseo en Bici reunirá a familias, amigos y aficionados al ciclismo en una jornada que combinará movimiento, recreación y un mensaje fundamental: la prevención y la detección temprana pueden salvar vidas.

En una edición más de Paseo en bici, Villamorra Shopping y Ecycles, se unen en el compromiso de generar espacios de encuentro y bienestar para disfrutar de la actividad física y, sobre todo, recordar que la prevención y la detección temprana pueden salvar vidas.

Para conocer más detalles y seguir las novedades de la actividad, los interesados pueden visitar la cuenta de Instagram @villamorrashopping.