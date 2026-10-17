Empresariales
17 de octubre de 2026 - 01:00

Dos días para disfrutar de las mejores hamburguesas

Burger Fest invita a disfrutar de las mejores hamburguesas.
Burger Fest invita a disfrutar de las mejores hamburguesas.ABC

El Complejo Barrail Costanera será escenario hoy y mañana de la I edición de Burger Fest. Gastronomía, música en vivo, experiencias y entretenimiento para toda la familia serán parte de una propuesta que promete convertirse en uno de los grandes planes del fin de semana.

Por ABC Color
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El festival se realizará de 11:00 a 23:00 reuniendo a reconocidas hamburgueserías como Bernardino, Billy Smash, Landder Burger, La Burguesa, Burgero, Ed’s House, Butcher, Gula y Bacon, entre otras. Cada una presentará sus propias propuestas, invitando al público a recorrer diferentes estilos y sabores de uno de los platos más populares y elegidos por los paraguayos.

El festival es impulsado por Natalia Dávalos Goiriz y Bruno Brusquetti, cocreadores de Burger Fest, quienes unieron sus experiencias para dar forma a un encuentro que busca poner en valor el crecimiento de la cultura burger en Paraguay. También habrá opciones vegetarianas y sin gluten y será pet friendly. Las entradas continúan a la venta a través de Tuti, a un precio general de G. 49.500. Los niños de hasta 7 años ingresan sin costo.