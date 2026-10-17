Dos días para disfrutar de las mejores hamburguesas

El festival se realizará de 11:00 a 23:00 reuniendo a reconocidas hamburgueserías como Bernardino, Billy Smash, Landder Burger, La Burguesa, Burgero, Ed’s House, Butcher, Gula y Bacon, entre otras. Cada una presentará sus propias propuestas, invitando al público a recorrer diferentes estilos y sabores de uno de los platos más populares y elegidos por los paraguayos.

El festival es impulsado por Natalia Dávalos Goiriz y Bruno Brusquetti, cocreadores de Burger Fest, quienes unieron sus experiencias para dar forma a un encuentro que busca poner en valor el crecimiento de la cultura burger en Paraguay. También habrá opciones vegetarianas y sin gluten y será pet friendly. Las entradas continúan a la venta a través de Tuti, a un precio general de G. 49.500. Los niños de hasta 7 años ingresan sin costo.