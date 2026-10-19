Empresariales
19 de octubre de 2026 - 10:23

Marcelo Benítez integrará el Board de la GSMA

Marcelo Benítez, con traje oscuro y camisa blanca, sonríe frente al logo de Tigo en un ambiente corporativo.
Marcelo Benítez, CEO de Millicom-Tigo.

La GSMA es la organización global que reúne a más de 1.000 operadores y empresas del ecosistema móvil y de industrias relacionadas, que en conjunto representan cerca de 5.000 millones de conexiones móviles en todo el mundo.

Por ABC Color
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Por su alcance, constituye uno de los principales espacios de articulación de la industria y tiene un rol central en las discusiones sobre innovación, inversión, políticas públicas y el futuro de la conectividad.

Su trabajo tiene impacto en algunos de los grandes temas que definen el presente y el futuro de las telecomunicaciones: desde políticas públicas y espectro hasta estándares tecnológicos, 5G, seguridad, interoperabilidad e inclusión digital.

La organización es además responsable del MWC Barcelona (Mobile World Congress), uno de los principales encuentros mundiales de la industria de la conectividad.

Dentro de esta estructura, el Board de la GSMA está compuesto por 26 altos ejecutivos de los principales grupos de telecomunicaciones del mundo.