Marcelo Benítez integrará el Board de la GSMA

Por su alcance, constituye uno de los principales espacios de articulación de la industria y tiene un rol central en las discusiones sobre innovación, inversión, políticas públicas y el futuro de la conectividad.

Su trabajo tiene impacto en algunos de los grandes temas que definen el presente y el futuro de las telecomunicaciones: desde políticas públicas y espectro hasta estándares tecnológicos, 5G, seguridad, interoperabilidad e inclusión digital.

La organización es además responsable del MWC Barcelona (Mobile World Congress), uno de los principales encuentros mundiales de la industria de la conectividad.

Dentro de esta estructura, el Board de la GSMA está compuesto por 26 altos ejecutivos de los principales grupos de telecomunicaciones del mundo.