“Una botella de vida”: Seltz Lady y Clínica Imagix se unen por la prevención del cáncer de mama

En el marco de Octubre Rosa, Seltz Lady y Clínica Imagix se unen a través de la campaña “Una botella de vida”, una iniciativa que busca acompañar la concientización sobre el cáncer de mama y promover la importancia del cuidado de la salud femenina.

Seltz Lady es parte de la familia de productos Seltz y está especialmente pensada para las mujeres. En su presentación de 500 ml, esta agua mineralizada busca acompañar la hidratación diaria femenina, combinando practicidad y una propuesta de producto orientada a las necesidades de la mujer actual.

Bajo el concepto “Una botella de vida”, la campaña busca transformar un producto cotidiano en una forma de pago y recordatorio a la vez, sobre la importancia de realizarse los controles médicos preventivos. La iniciativa pone en valor la colaboración entre marcas y profesionales de la salud para acercar oportunidades de acceso a estudios importantes para la detección temprana del cáncer de mama.

Con esta acción, Seltz y Clínica Imagix no sólo se suman a la conversación de Octubre Rosa, sino que hacen algo más grande: tangibilizar el acceso a una mamografía.

Seltz Lady está disponible en supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias, además del servicio de reparto domiciliario propio de Seltz, que permite a los consumidores recibir sus productos directamente en sus hogares.

¿Cómo acceder al beneficio?

Durante todo octubre de 2026, pueden presentar una botella de Seltz Lady al momento de agendar tu mamografía en Clínica Imagix y obtené un 50% de descuento en el estudio.