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Empresariales
29 de octubre de 2026 - 01:00

Paresa Conecta abrió nuevas oportunidades a mipymes

Paresa Conecta recibió a emprendedores en la UIP.
Paresa Conecta recibió a emprendedores en la UIP.ARCENIO ACUÑA

Con el objetivo de generar nuevas oportunidades para empresas locales y continuar fortaleciendo su cadena de valor, la compañía realizó “Paresa Conecta”, una feria de proveedores dirigida especialmente a mipymes y prestadores de servicios de las comunidades cercanas a su operación.

Por ABC Color
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La convocatoria reunió a empresas de Asunción, San Lorenzo, Lambaré, Villa Elisa, Ñemby, Limpio y Mariano Roque Alonso, interesadas en acercar sus propuestas, conocer las oportunidades de vinculación con la compañía y postularse para formar parte de su base de proveedores.

La jornada fue en el Centro de Eventos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

Con “Paresa Conecta”, la marca dio un espacio de acercamiento para conocer nuevas empresas, identificar potenciales proveedores y ampliar las oportunidades de participación de las mipymes locales dentro de su cadena de valor.

Actualmente, el 88% de los proveedores de Coca-Cola Paresa son empresas paraguayas y el 60% de sus compras de insumos proviene de la industria nacional, reflejando el peso que tienen las empresas locales dentro de su cadena de suministro.

“Para nosotros, producir en Paraguay también significa generar oportunidades localmente. Con Paresa Conecta queremos acercarnos a las mipymes de nuestras comunidades, conocer sus capacidades y propuestas, y abrir un espacio para que nuevas empresas puedan vincularse con nuestra operación y tener la posibilidad de formar parte de nuestra base de proveedores”, expresó Tania Peña, gerente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola Paresa.

Después de más de 60 años produciendo en el país, Coca-Cola Paresa cuenta con una cadena de valor que se extiende mucho más allá de su planta industrial de Barcequillo.

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