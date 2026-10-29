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Empresariales
29 de octubre de 2026 - 01:00

Universidad Americana realizó un congreso de política exterior

Estela Martínez, decana de Derecho de la Universidad Americana, y Hyuk-Sang Sohn, embajador de Corea en el país.
Estela Martínez, decana de Derecho de la Universidad Americana, y Hyuk-Sang Sohn, embajador de Corea en el país.Pedro Gonzalez

La institución llevó a cabo el II Congreso Internacional de Política Exterior y Desarrollo Sostenible, junto con una Feria Intercultural que reunió a representantes diplomáticos, estudiantes y miembros de la comunidad académica para fomentar el intercambio de experiencias y fortalecer la formación profesional.

Por ABC Color
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La Universidad Americana llevó adelante el II Congreso Internacional de Política Exterior y Desarrollo Sostenible, en el marco de la Semana de las Carreras de Relaciones Internacionales y Relaciones Públicas y Protocolo. La actividad se desarrolló del 26 al 28 de octubre y propició un espacio de reflexión sobre los desafíos políticos, ambientales y sociales en un mundo globalizado.

La decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Estela Martínez Galván, destacó la importancia de vincular los conocimientos teóricos con experiencias prácticas, mediante el contacto directo entre estudiantes y autoridades nacionales e internacionales.

El encuentro contó con la participación de representantes diplomáticos de Taiwán, Corea, República Dominicana y Uruguay, quienes compartieron sus experiencias y perspectivas sobre la cooperación internacional y las relaciones entre países.

La apertura oficial incluyó una charla del embajador de la República de Corea, Hyuk-Sang Sohn. El congreso buscó acercar a los futuros profesionales a las dinámicas de la política exterior y prepararlos para desenvolverse en escenarios regionales y globales, donde la cooperación constituye un elemento clave.

En paralelo, se desarrolló una Feria Intercultural con stands representativos de distintas culturas, la participación de organizaciones internacionales aliadas y un espacio del Centro de Internacionalización. Allí se difundieron convocatorias de intercambio académico previstas para el próximo año.

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