Universidad Americana realizó un congreso de política exterior

La Universidad Americana llevó adelante el II Congreso Internacional de Política Exterior y Desarrollo Sostenible, en el marco de la Semana de las Carreras de Relaciones Internacionales y Relaciones Públicas y Protocolo. La actividad se desarrolló del 26 al 28 de octubre y propició un espacio de reflexión sobre los desafíos políticos, ambientales y sociales en un mundo globalizado.

La decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Estela Martínez Galván, destacó la importancia de vincular los conocimientos teóricos con experiencias prácticas, mediante el contacto directo entre estudiantes y autoridades nacionales e internacionales.

El encuentro contó con la participación de representantes diplomáticos de Taiwán, Corea, República Dominicana y Uruguay, quienes compartieron sus experiencias y perspectivas sobre la cooperación internacional y las relaciones entre países.

La apertura oficial incluyó una charla del embajador de la República de Corea, Hyuk-Sang Sohn. El congreso buscó acercar a los futuros profesionales a las dinámicas de la política exterior y prepararlos para desenvolverse en escenarios regionales y globales, donde la cooperación constituye un elemento clave.

En paralelo, se desarrolló una Feria Intercultural con stands representativos de distintas culturas, la participación de organizaciones internacionales aliadas y un espacio del Centro de Internacionalización. Allí se difundieron convocatorias de intercambio académico previstas para el próximo año.