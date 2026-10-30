De La Sobera inaugura nueva casa matriz de Massey Ferguson, en Mariano Roque Alonso

El acontecimiento adquirió especial relevancia en el marco de sus 55 años de representación exclusiva de Massey Ferguson en Paraguay, una alianza histórica construida sobre la confianza, la innovación y el respaldo permanente al productor.

La nueva sede amplió la capacidad operativa y de atención de la compañía, incorporando un taller especializado con más de seis boxes de servicio y un warehouse ampliado destinado a repuestos genuinos Massey Ferguson.

Estas mejoras fortalecen la estructura de posventa, optimizan la capacidad de respuesta y consolidan una propuesta integral orientada a acompañar al productor en cada etapa de su operación.

Más allá de su crecimiento en infraestructura, la nueva casa matriz adquirió una relevancia estratégica por su ubicación, al constituirse en la sucursal de De La Sobera más próxima al Chaco Paraguayo, una región clave para la expansión de la frontera agrícola y el desarrollo productivo del país.

Ante el potencial de crecimiento agropecuario de esta zona, la compañía reafirmó su intención de fortalecer su capacidad de respuesta y ampliar el acompañamiento a los productores en todo el país, acercándoles soluciones tecnológicas, repuestos genuinos y un servicio posventa preparado para responder a las exigencias de sus operaciones.

De esta manera, De La Sobera ratifica su compromiso con el crecimiento del agro nacional y con las oportunidades de desarrollo de las regiones estratégicas para el futuro productivo del Paraguay.

La inauguración contó con la presencia de destacadas autoridades de AGCO Corporation, entre ellas Rodrigo Junqueira, vicepresidente de Massey Ferguson para América Latina, cuya participación puso de manifiesto la relevancia de la relación entre ambas compañías.

También acompañaron el evento Victoria Intanno, gerente comercial de Massey Ferguson para Hispanoamérica, y Luiz Pallos, responsable del desarrollo de concesionarios, quienes compartieron una jornada que puso en valor el trabajo conjunto y la consolidación de la red comercial de la marca en la región.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la entrega de la copa correspondiente al cuarto primer puesto consecutivo de De La Sobera en el programa Dealer Excellence (DEX) de Massey Ferguson para la región OSA.

Este reconocimiento destacó la consistencia de la gestión de la empresa y su compromiso con la excelencia operativa, la mejora continua y el fortalecimiento de la experiencia del cliente.

La distinción representó un nuevo respaldo a la trayectoria de De La Sobera dentro de la red internacional de concesionarios de Massey Ferguson.

Al referirse a la importancia de este momento para la compañía, Lucilo Fernández, gerente general de De La Sobera, destacó: “La inauguración de nuestra nueva casa matriz y este cuarto reconocimiento consecutivo en el programa Dealer Excellence representan dos hitos que nos llenan de orgullo y reflejan el camino que venimos construyendo junto a Massey Ferguson. Son el resultado del compromiso de nuestro equipo, de una relación de confianza que lleva 55 años y de una visión clara: seguir invirtiendo para ofrecer al productor paraguayo cada vez más tecnología, respaldo y calidad de servicio. Esta nueva infraestructura también nos prepara para acompañar las oportunidades de crecimiento del agro nacional, con especial atención a regiones estratégicas como el Chaco Paraguayo”.

La inauguración de la nueva casa matriz y este reconocimiento internacional reflejaron una misma visión: continuar elevando los estándares de atención y acompañamiento al productor paraguayo.

A 55 años del inicio de su alianza con Massey Ferguson, De La Sobera renovó su compromiso con el agro nacional, apostando por la tecnología, la infraestructura y la cercanía como pilares de una relación que trasciende generaciones.

La nueva casa matriz no solo representó una evolución en infraestructura, sino también una declaración de confianza en el futuro del agro y en el potencial productivo de Paraguay.