Massey Ferguson premia a De La Sobera y apuesta por la tecnología y la productividad del agro paraguayo

La relación entre De La Sobera y Massey Ferguson suma 55 años de historia, una trayectoria construida sobre la confianza, el trabajo conjunto y el acompañamiento permanente al productor paraguayo.

Hoy, esa alianza se proyecta hacia una nueva etapa, marcada por importantes inversiones, renovación tecnológica y una estrategia enfocada en fortalecer el servicio y la capacidad de respuesta del negocio agropecuario.

En ese contexto, la compañía recibió la visita de Rodrigo Junqueira, vicepresidente de Massey Ferguson para América Latina, y Luiz Pallos, responsable del desarrollo de concesionarios de AGCO, quienes participaron de una agenda que incluyó reuniones estratégicas, recorridos por el Chaco paraguayo y la inauguración de la nueva casa matriz de Massey Ferguson en Mariano Roque Alonso.

Durante el encuentro con la prensa, Sergio Karin, director ejecutivo de la compañía, destacó que uno de los principales pilares de esta relación ha sido la apuesta sostenida por la posventa.

“Cuando hablamos del sector de maquinarias y del éxito que una empresa puede tener, no todo pasa por la comercialización de productos. También es fundamental la cobertura territorial y, sobre todo, la excelencia en el servicio”, señaló.

En esa línea, adelantó que De La Sobera realizó durante este año una inversión cercana a US$ 4 millones, de los cuales aproximadamente el 70% fue destinado a talleres y depósitos de repuestos.

Además, anunció que para los próximos dos años proyectan desembolsos de entre US$ 10 y 12 millones, con una orientación similar hacia el fortalecimiento de la infraestructura de posventa.

Uno de los principales proyectos será la construcción de un centro de distribución de repuestos en Mariano Roque Alonso, con una superficie estimada de entre 3.000 y 4.000 m2.

Esta infraestructura permitirá mejorar la distribución y atender con mayor eficiencia tanto a la región Oriental como a la Occidental. También están previstas mejoras en talleres de Pedro Juan Caballero y Bella Vista.

Tecnología al servicio de la productividad

Por su parte, Rodrigo Junqueira destacó que Massey Ferguson atraviesa una etapa de renovación integral de su portafolio, con importantes inversiones destinadas a responder a las nuevas necesidades del productor.

La marca realizó 11 lanzamientos durante 2026, entre tractores y sembradoras, y prevé renovar su línea de cosechadoras y mejorar sus pulverizadoras durante el próximo año.

Entre los avances tecnológicos, mencionó el desarrollo de tractores autónomos y motores alternativos que utilizan etanol y biometano.

Asimismo, resaltó la inversión de US$ 2 millones en la adquisición del negocio agrícola de Trimble, actualmente denominado PTX Trimble, una plataforma que tendrá un papel relevante en el desarrollo de soluciones de agricultura de precisión.

“El objetivo es que nuestros equipos ayuden al productor a trabajar con menores costos y mayor productividad, ya sea mediante un menor consumo de combustible, una siembra más eficiente o una cosecha más efectiva”, explicó.

Junqueira destacó que la relación de 55 años entre Massey Ferguson y De La Sobera se construyó sobre la confianza, el respeto y una visión compartida del negocio.

Señaló que ambas compañías trabajan de manera cercana, alineando estrategias y adaptando su portafolio a las necesidades del mercado paraguayo.

Asimismo, resaltó el compromiso de De La Sobera como socio estratégico y su capacidad para acompañar al productor, destacando que el crecimiento conjunto se sustenta en escuchar al cliente, ofrecer soluciones y mantener una relación transparente y de largo plazo.

El ejecutivo también subrayó el potencial de América Latina para contribuir al abastecimiento mundial de alimentos y consideró que Paraguay tiene oportunidades importantes dentro de ese escenario. Para aprovecharlas, sostuvo, será fundamental combinar tecnología, eficiencia y capacitación.

La excelencia como ventaja competitiva

Otro de los puntos destacados fue el reconocimiento obtenido por De La Sobera en el programa Dealer Excellence (DEX) de Massey Ferguson, que distingue los estándares de gestión y atención de los concesionarios.

La empresa alcanzó el primer puesto por cuarto año consecutivo en la región OSA y recibió el trofeo definitivo por su desempeño sostenido.

Luiz Pallos explicó que la evaluación contempla mucho más que los resultados comerciales. También considera la calidad de la posventa, la satisfacción del cliente, la capacitación de los equipos, el cumplimiento de los estándares de la marca y la solidez financiera del concesionario.

“Lo más importante son las personas que están frente a los agricultores. Tenemos que garantizar, junto con la fábrica, una experiencia de excelencia para el cliente”, afirmó.

En ese sentido, destacó la importancia de contar con equipos preparados para incorporar nuevas herramientas tecnológicas, realizar diagnósticos remotos y ofrecer asistencia técnica con mayor rapidez.

La visita también permitió conocer de cerca la realidad productiva del Chaco paraguayo, una región que despertó especial interés entre los directivos por su potencial de crecimiento y las oportunidades que ofrece al sector agropecuario.

A 55 años del inicio de esta alianza, De La Sobera y Massey Ferguson coinciden en que el futuro del negocio estará determinado por la capacidad de acompañar al productor más allá de la venta de maquinaria.

La tecnología, el servicio, la capacitación y la cercanía serán factores decisivos para impulsar una agricultura más eficiente y competitiva.