Lejos de ser un cambio repentino, este nuevo posicionamiento es parte del porqué de su crecimiento sostenido en la industria: un camino marcado por hitos internacionales como un Cannes en 2015 y, especialmente, por haber sido elegida Mejor Agencia Independiente del Año 2022 por el Círculo Creativo, hito clave que validó su potencia creativa y la impulsó a avanzar definitivamente hacia esta estructura.

“No nos conformamos con acompañar los cambios de la industria; elegimos liderarlos. Nacimos hace 13 años como la primera agencia de PR del país, dominando el arte de contar historias y construir reputación. Hoy damos un golpe de timón para formalizar lo que ya somos en la práctica: una agencia creativa. Integramos la creatividad en el corazón de cada proyecto para multiplicar el alcance de las marcas, conectar con la cultura y generar resultados de negocios contundentes”, afirmó Jorge Gómez, CEO de Viento Sur.