La convocatoria es gratuita y contará con reconocimientos especiales para los participantes destacados. Hay pesebres que se arman con las mismas figuras desde hace décadas. Otros con figuras hechas a mano o un recuerdo familiar. Algunos ocupan toda una habitación y con algo en común: que detrás de cada pesebre hay una historia. Como parte de la propuesta, se realizará un recorrido por los hogares de las familias finalistas para conocer sus pesebres, escuchar sus relatos y compartirlos con toda la comunidad a través de vídeos.

Un jurado distinguirá tres categorías: el más creativo, el tradicional paraguayo y el perfectamente imperfecto, además del favorito del público elegido mediante votación en las redes.

Las inscripciones son gratuitas y están abiertas hasta el 10 de diciembre. Detalles en @barriomariscal.